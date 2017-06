Cecilia de la Cueva compartirá escenario con Village People

Para la cantante Cecilia de la Cueva será un honor compartir escenario con la agrupación estadunidense Village People en las funciones especiales que tendrá la compañía teatral de "Myst: my soundtrack" en la Ciudad de México.

“Tenemos canciones de los años cincuentas, hasta actuales y esta banda es una de las precursoras de la música por siempre”, declaró Cecilia en entrevista con Notimex.

Comentó que ahora sí será la hija que su padre siempre quiso tener “qué importa lo que haya hecho en mi vida, mientras haya cantado con Village People, mi papá estará feliz”, dijo.

De igual manera, informó que este espectáculo musical en inglés abrirá próximamente funciones en español por el mes de agosto o septiembre y planean gira por el interior del país y el extranjero.

Quebec (Canadá), Las Vegas, Nueva York (Estados Unidos), Punta Cana (República Dominicana) y Barcelona (España) serán algunos destinos en los que se presentará este show, “hay Myst para rato, afortunadamente nos ha ido bien”, opinó.

A la par de este proyecto, De la Cueva alternará funciones con la puesta en escena “Verdad o reto”, que ahora da funciones en el Teatro Ignacio López Tarso, en San Ángel.

Para este montaje, con la música de los años noventas la invitaron nuevamente para interpretar a “Macarena”, algunos domingos.

“Tengo una lista de los teatros en los que he participado y eso no lo tenía en mi lista, entonces me encanta probar nuevos lugares”, aseveró.

La también actriz, ex integrante del reality “La Academia”, se considera orgullosamente, una “millennial” y piensa que quienes sean nombrados así pertenecen a una generación de cambio y de concientización.

“Los millennials empezamos, de alguna forma a cambiar el mundo, ver los errores que han cometido las generaciones anteriores, me parece fantástico y las redes sociales son la primera y gran herramienta que tenemos”, concluyó.