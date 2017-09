Catástrofes, calamidades de los jodidos

Por Ruperto Portela Alvarado

En una revisión de hechos, la parte que corresponde a la oficialidad, deja ver la miseria de sus acciones que llevan a mejores estadios de vida a quienes más tienen, a los poderosos que juegan con el dinero y el poder para enriquecerse cada vez más. No así, ven por los sectores vulnerables, los más jodidos que siempre tienen que cargar con las calamidades de las catástrofes como sucedió la semana pasada con un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter y los estragos de los huracanes KATIA, IRMA y JOSÉ.

Son estos acontecimientos funestos los que verdaderamente dejan ver la avaricia de nuestras autoridades que hacen del dolor un acto de campaña y lucimiento, como si la tragedia fuera un escenario propicio para lavar culpas o mostrar una cara de humanismo del cual carecen. Lo vimos con el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que a 32 años, todavía hay quienes no han recibido la ayuda necesaria y que en pleno dolor de carencias y muertes, ofrecieron resarcir lo perdido.

La indefensión en la que nos encontramos ante la falta de una instancia donde reclamar, exigir se cumplan las promesas y leyes, nos hacen más vulnerables, pues en contraposición, vemos cómo se gastan los dineros públicos en falaces obras, decisiones y por decir lo más incongruente, la disposición de 6 mil 778 millones de pesos solo para el financiamiento de partidos políticos en la elección del proceso 2017-2018, que según datos oficiales, costará en total, 25 mil 045 millones de pesos o quizás más.

Eso es una barbaridad, una afrenta a la pobreza de 56 millones de mexicanos y el 76.8 por ciento de los habitantes del Estado de Chiapas, donde junto con Oaxaca y Guerrero, son los más expuestos a los suceso funestos de huracanes, temblores, lluvias e inundaciones que se suman a la voracidad de las autoridades corruptas y deshumanizadas.

Este año 2017, para una elección de gobernadores en tres entidades (Nayarit, Estado de México y Coahuila) y una para alcaldes en Veracruz, el gasto público fue de 4 mil 028 millones de pesos, considerando a México, el país donde la democracia es la más cara del mundo, ya que cada voto emitido alcanza un precio entre los 195 y 209 pesos.

Solo estamos hablando de un rubro que son las elecciones y los altos costos que nos cuestan las franquicias en que se han convertido los partidos políticos, las instancias electorales como Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para Atención de los Delitos Electorales que este 2017 tuvo una derrama presupuestal de 29 mil millones de pesos.

¿Qué más le podemos sumar a estos gastos inoficiosos y escandalosos en un país donde se juega con la pobreza como una letra de cambio por el voto electoral?. Sin lugar a dudas los 128 senadores de la república, de los que, además de los dos por cada entidad federativa (64), los de primera minoría (32) que perdiendo la elección pero ganaron un escaño y los de partido o plurinominales (32) que son parte de los privilegios a los partidos políticos.

En esa lista están los sindicatos como el de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de un nefasto dirigente como CARLOS ROMERO DECHAMPS que le cuesta al erario público (o Pemex) más de 16 millones de pesos mensuales, sin ningún beneficio y sí, mucho perjuicio a la paraestatal. Ahí están las propias Fundaciones que solo han servido para succionar la teta presupuestal y por ejemplo la que preside JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, “Juntos Podemos” –que no es la única cataplasma en el presupuesto— que entre los años 2015 y 2016, recibió de la actual administración federal de PEÑA NIETO más de 900 millones de pesos.

Queremos saber ahora ¿cuánto se va a destinar a los damnificados del terremoto de la noche del pasado jueves 7 de septiembre de este 2017?. Porque ahorita hay muchos políticos voluntarios que se desgarran las vestiduras por ellos, pero, ¿qué será mañana cuando las aguas y los movimientos telúricos se calmen y se olviden que una vez hicieron la promesa de mandar ayuda humanitaria y de reconstrucción de las zonas desbastadas?. Estaremos atentos y le daremos seguimiento al proceso que proceda, porque “presumir la opulencia, no es demostrar capacidad ni experiencia, ni en política ni en la transferencia del uso y sí del abuso de los recursos públicos”. Y como dijo el gallego: ¡Joder!…

Empiezan las quinielas de candidatos

Con la seguridad de que el PRI y el PVEM no habrán de firmar el acta de divorcio y que seguirán en un amasiato viejo y permanente desde el 2003, ya los oraculeros de la TV (la Torta Vaquera) empezaron a inscribir a los posibles que integren la lista de candidatos, pues en el futuro, estos dos partidos en el gobierno llevarán a los dos oficialistas: “Podemos Mover a Chiapas” y “Chiapas Unido”, como muletas en la elección del 2018.

En la bola de cristal ya ven a JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS como candidato a la gubernatura por la alianza: PRI-VERDE-Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Por eso dan como un hecho que OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR vaya en fórmula con WILLY OCHOA o JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA por las senadurías.

A LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR lo dejan como candidato a gobernador en un “Plan B”, pero le auguran una diputación federal, aunque la estrategia puede ser que sea candidato a senador por la alianza PRD-PAN-Movimiento Ciudadano, para asegurar el escaño de “primera minoría” o que vaya en la lista de senadores plurinominales en un lugar privilegiado. Pero de qué va, va.

Y como en el escenario político no pasa desapercibido el “Farandulero” ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, lo lanzarán junto con su partido a la diputación federal, pero es seguro que su protector y padrino, el gobernador MANUEL VELASCO COELLO lo coloque a presión en la lista de plurinominales de la tercera circunscripción con el sello del Verde. Para gobernador no, ya hay muchos gallos a los que no les puede cantar en su propia granja.

No me dejarán mentir que EZEQUIEL SAÚL ORDUÑA MORGA es una buena carta para la diputación federal por el distrito de Tapachula, si no es que vuelva a repetir color y número en la alcaldía de la Perla del Soconusco. La “Chequemanía” está subiendo de temperatura y ya lo tienen como un seguro candidato, que si no se puede otra cosa, le darán la diputación local como premio de consolación. Pero algo habrá para él.

También en la estrategia de blindar a los cercanos colaboradores del GÜERO VELASCO, se apunta en la lista de diputación federal al aun Secretario Técnico del gobernador, ROBERTO RUBIO MONTEJO, pues en el hipotético caso de que haya una redada, el ex chofer de la NENA ORANTES, quede blindado. Por esa misma ruta del fuero va, el Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, quien desde su paso por el Instituto de Infraestructura Educativa (INIFECH), ha sido severamente cuestionado por indicios de corrupción. El distrito sería el VII con cabecera en Tonalá.

¡Vaya!, hasta a “El Bala”, LUIS HUMBERTO MORALES PANIAGUA, aquel al que el gobernador MANUEL VELASCO COELLO le dio una cachetada y luego le pidió se la devolviera en público para saldar la afrenta, está en el ánimo de que será diputado local plurinominal, ya que es uno de los favoritos del GÜERO VELASCO y no lo podría dejar desamparado.

En ese mismo destino de la impunidad, inmunidad y el blindaje con el fuero, están el actual director general de Instituto de Infraestructura Educativa, EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ –diputado federal con licencia– y MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, quien tiene cuentas pendientes en su paso por la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (SEDEPAS), que irán por una diputación local, de la que ya una vez gozaron con las insignias del Partido Verde Ecologista.

Por el momento hasta aquí dejo esta quiniela que visualizan los oraculeros de la TV y que yo como buen “conjeturista” la avalo…

Pensión a familias de fallecidos por el sismo

El presidente del Congreso del Estado, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR dio a conocer que llevará al pleno de la LXVI Legislatura, la propuesta de otorgar pensión vitalicia a los familiares de las y los fallecidos tras el sismo de 8.2 grados Richter ocurrido en Chiapas, la noche del pasado 7 de septiembre.

“Tengo confianza en que dicha solicitud será aprobada por mis compañeras y compañeros de la Sexagésima Sexta Legislatura, pues estamos ante un momento en donde debemos solidarizarnos sin importar colores ni ideologías. Hay que legislar por el bienestar de las y los chiapanecos”, sentenció.

Señaló que las autoridades de gobierno tanto Municipal, Estatal y Federal, supervisado permanente y en coordinación desde los primeros minutos tras haber ocurrido dicho fenómeno natural, logrando la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los 122 municipios del estado de Chiapas.

En este sentido Eduardo Ramírez anunció que el Poder Legislativo ha instalado un Centro de Acopio de víveres, para apoyar a las personas afectadas por este sismo que estará abierto las 24 horas, donde pueden donar alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa y zapatos en buen estado, artículos de aseo personal, pañales para adulto y para niño, asi como artículos de limpieza…

