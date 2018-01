Castellanos sigue sin darle la cara a proveedores

Editores de medios impresos y digitales, entre ellos Daniel Flores Meneses director del medio de comunicación Crónica Chiapaneca; Gonzalo Núñez, del Sol de Chiapas; Alfonso Grajales, del Diario Popular Es!; José Luis Coutiño de Tres Minutos Informa y Leticia Hernández del Expreso Chiapas, se manifestaron por segundo día consecutivo la Presidencia Municipal de Tuxtla, exigiendo el pago de adeudos por concepto de publicidad.

Aseguraron que existen convenios para la prestación del servicio, pero desafortunadamente el Ayuntamiento de Tuxtla les adeuda desde hace más de seis meses, lo que los tiene en aprietos financieros.

Señalaron que el Gobierno Municipal está evadiendo su responsabilidad en este caso particular, por lo que se ven obligados a manifestarse y en un momento dado proceder a demandar penalmente.

Dijeron que el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor pretende ser candidato para las elecciones de este año, pero con su forma de actuar irresponsablemente no tendría la simpatía ni el voto de la gente.

A base de insistencia, el año pasado se comprometieron las autoridades pagar el 50 por ciento el 15 de diciembre y el resto el 31, pero a la fecha no han cumplido su palabra.

No se puede confiar en alguien que quiere ser gobernador y no cumple con su palabra y queda mal con sus deudas, puntualizó Gonzalo Núñez, quien dijo que como empresas no han podido sostener los empleos que generaban, en tanto tienen que pagar impuestos municipales, estatales y federales.