Carla Medina ayuda a los demás a través de “Libro Mágico”

México.- Tras el éxito que alcanzó con los textos “Soñando despierta” y “Luna de sal”, la conductora de televisión Carla Medina lanza “Libro mágico” con el propósito de ayudar a los demás luego de liberarse a sí misma de varios conflictos internos.

“’Libro mágico’ es algo totalmente diferente a lo que mis lectores estaban acostumbrados. En los libros anteriores los acostumbré a la ficción y ahora les presento otro tipo de historias que yo estaba buscando”, explicó a Notimex.

“Me hallé en un punto en el que me sentía muy confundida y quería encontrar respuestas. No sabía si estaba en el lugar adecuado o si había tomado decisiones apropiadas en mi vida, y al estarme documentado para encontrar ayuda pensé en hacer un libro que contuviera toda esta magia, todas las respuestas”.

De la mano de un grupo de expertas mexicanas en diversos temas, la presentadora del programa “Live From E! Latino” y actriz del musical “Hoy no me puedo levantar”, armó una guía de preguntas y respuestas.

“Son 20 actividades para que el lector haga una casi a diario, de lunes a viernes. Todas van desde la introspección hasta los nuevos comienzos, la creatividad, el amor y el desapego. Pueden encontrar de todo: recetas de cocina, posiciones de yoga, meditaciones, poemas, mandalas”, precisó.

De acuerdo con Medina, es un libro sumamente completo que propone un ejercicio para conocerse mejor y hacer un cambio positivo en su vida.

“Cuando se me ocurrió escribirlo pensé que sería algo fácil, pues haría lo que mejor sé hacer, que son las entrevistas. Sin embargo, me topé con muchas cosas, con temas difíciles de tratar. Me di cuenta que todos debemos trabajar en aspectos que ni siquiera miramos”.

Su hermano Erick Medida estuvo a cargo del diseño de arte y las ilustraciones.

“Es un libro hecho desde casa, con mucho corazón y ganas. Gracias a que se agotó la primera edición estamos por imprimir un segundo tiraje” concluyó Medina, quien el año pasado sobresalió como actriz de doblaje en la película estadunidense “Coco”.