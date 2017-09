Campesinos, hartos de tortuguismo de Sagarpa

La Sagarpa no tiene capacidad técnica ni en personal para integrar el padrón único de productores que se ha propuesto, lo cual es un instrumento bueno de control, pero lo debió haber realizado en otro momento y no ahora que urge la entrega de los insumos, porque no se puede avanzar y la gente se está inconformando, sostuvo José Odilón Ruiz Sánchez, dirigente de la CNC en Chiapas.

Al presidir una asamblea estatal, elevó una plegaria a Dios para que no pase otra cosa más por esta situación, porque la gente ya no aguanta más, toda vez que los citan a eventos de entrega desde las siete de la mañana y terminan hasta las 12 de la noche.

Dijo que es preocupante el sentir de los hombres y mujeres del campo en contra de la Sagarpa. Se está poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores de la dependencia federal que llegan a realizar su trabajo.

Tienen todo el año para decirle al campesino que el que no se inscriba al padrón queda fuera, pero al paso que va se terminaría la entrega de los insumos hasta el próximo año.

Señaló que inclusive para levantar el padrón único de productores Sagarpa se enfrenta a la falta de conectividad en algunas comunidades y donde hay solamente pueden dar de alta a unas 30 personas por día. Sólo falta que las autoridades pidan que los productores tengan que ir hasta un distrito donde se tenga mejor red de internet, gastando en pasaje y alimentos para recibir un poco del apoyo que están dando.

Pidió públicamente al delegado de la dependencia federal que le digan al secretario Pepe Calzada que pongan los pies sobre la tierra, porque aquí en Chiapas no es la ciudad de México donde hay conectividad para recurrir al uso de las tecnologías para la integración del padrón único de productores.

Dijo que después no vayan a llorar cuando la gente enfadada los pueda detener, amarrar para que se agilicen la entrega de los insumos, porque los tiempos ya han pasado. Por eso todos los campesinos, no sólo de la CNC sino de otras organizaciones están molestos porque lo máximo que han entregado son 500 o 600 paquetes cuando son arriba de 20 mil sujetos a esos apoyos que los esperan desesperadamente.

También, pidió la intervención del gobernador para decirle a Sagarpa que agilice la entrega de los insumos.