Cafetaleros, enfocados en sumar puntos ante Murciélagos

El club albiverde finalizó su preparación de cara al duelo que sostendrá el viernes 4, cuando visite a Murciélagos en encuentro correspondiente a la jornada 3 del Ascenso MX Apertura 2017.

La plantilla cafetalera llevó a cabo su práctica vespertina en la cancha del Olímpico de Tapachula, dirigidos por Francisco Ramírez en la que realizaron diversos ejercicios de preparación para su duelo contra el equipo sinaloense.

Acerca del partido ante Murciélagos, Luis Hernández comentó cómo fue la preparación en la semana para encarar este duelo en el estadio Centenario, de los Mochis.

“Fue muy buena, se corrigieron los detalles que hemos fallado en los partidos, tanto en ofensiva como en defensiva, y hemos trabajado bien para poder revertir la situación de los resultados negativos”.

Acerca del arranque negativo que ha tenido los albiverdes, expresó: “Hay momentos buenos y malos, nos tocó iniciar con un momento malo, pero tenemos fe y la confianza que vamos a revertir la situación este viernes para despuntar”.

Luego de su suspensión que finalizó en la jornada anterior, Hernández espera seguir contando con la confianza de estar en el once inicial ante Murciélagos. “La semana que no estuve en acción trabajé para no perder ese lugar y espero seguir contando con la oportunidad de estar en el once ante Murciélagos.

Sobre el juego, el defensor central definió como jugar contra Murciélagos: “Siendo los dueños de la pelota, y así solo se van a ir dando las ocasiones de gol que esperemos podamos concretarlas y estar muy atentos en defensa”.

Dejó en claro que el único camino es ir por la victoria: “Ganar sí o sí, tenemos que buscar la victoria, para poder despuntar, calidad hay en el plantel, tenemos un buen equipo y tenemos que sacar un buen resultado”.

Para finalizar, el zaguero envió un mensaje a la afición cafetalera: “Agradecer a la afición que siempre está con nosotros, y que nos sigan apoyando, los resultados se van a dar y que no dejen de confiar en nosotros”.