Buscan un Chiapas libre de humo de tabaco

La Comisión de Salubridad y Asistencia que preside la diputada Viridiana Figueroa García, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Colectivo “Códice” realizaron el foro: “Por un Chiapas 100% Libre de Humo de Tabaco” impartido por Juan Arturo Sabines Torres director de CONADIC, Oscar Alejandro Melo García, comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, Oscar Palomeque Cisneros, líder estatal del proyecto Humo de Tabaco y María Luisa Becerril Straffon de CIDHAL.

Al dar la bienvenida al foro realizado en la Sala Mural del Poder Legislativo, la diputada Figueroa García destacó la importancia de que Chiapas esté libre del humo de tabaco, para ello, subrayó, es necesario impulsar nuevas políticas en materia de salud.

En diciembre de 2015 –expuso- aprobamos la Ley de Exposición al Humo de Tabaco, una iniciativa que salvaguarda la salud de los no fumadores, dicha ley establece que no está permitido fumar en espacios cerrados.

Pero derivado de que hay imprecisiones en dicha ley, se optó por realizar este Foro, con el que buscamos informar a las autoridades y a la ciudadanía sobre el gran daño que ejerce el humo de tabaco en la salud de las personas y en segundo término, para dar a conocer los posibles ajustes a la ley ya existente.

Por su parte, Mauricio Montes Castro, representante de Comunicación, Diálogo y Conciencia (CODICE), dijo que el tabaquismo es un grave problema de salud pública, por ello es necesario generar conciencia y contribuir a proteger a las generaciones presentes y futuras.

Opinión compartida por los expertos en el tema durante la ponencia en la que recalcaron: “No solo tenemos que protegernos de las devastadoras consecuencias del tabaco para la salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y económicos que se derivan del consumo de tabaco y de la exposición al humo que desprende”.

Durante el foro realizado en vísperas de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, los ponentes insistieron en la necesidad de brindar protección a los no fumadores. Para ello y basándose en estudios realizado, señalaron que el humo del tabaco contiene cuatro mil sustancias tóxicas. De ellas, 60 son cancerígenas, y como lo ha demostrado ya la ciencia, el daño no se genera sólo en el fumador, sino también en los no fumadores que están cerca del fumador y estos son víctimas inocentes de este vicio.

Ante los asistentes, señalaron que al no fumar, las personas no le hacen un favor a los demás, “estamos hablando de nuestra salud y eso es lo que queremos que se entienda, que antes que el bien personal está el bien público y la importancia de preservar nuestro derecho a la salud que se encuentra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas”.

El foro que congregó a diversos especialistas en materia de salud, contó con la presencia y participación de Rafael de Jesús Domínguez Cortés director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, así como de las diputadas María Eugenia Pérez Fernández, Rosalinda Orozco Villatoro y Leila Patricia Gómez Marín.