Buen ambiente en la Jornada 3 de la Liga Tuxtleca de Tocho Bandera

La semana pasada, en pleno Día de Muertos y con un excelente ambiente, la Liga Tuxtleca de Tocho Bandera llevó a cabo la Jornada 3 de sus torneos de las categorías Libre Varonil y Libre Mixto, en las instalaciones del estadio Samuel León Brindis.

En la rama varonil, en un duelo muy parejo, Deflines vención 24-25 a Bulldogs, mientras que Spiders se llevó la victoria sobre Iron Team por marcador de 40-26; Ocelotes de la UNACH, cayó por 46-6 ante Chilaquiles y finalmente en un buen partido, Lobos Negros doblegó 46-31 a Uros.

Cabe señalar que quedan dos partidos pendientes en esta jornada: Intimidation vs Flash Team y Parachicos vs Sharks, escuadras que no vieron actividad, además de Jaguares UNICACH, a quien le tocó descanso esta jornada.

En la categoría Mixta, Lobos Plateados venció por apretado marcador de 13-12 a Intimidation; Lobos Negros despachó 28-12 a Ducks y Bulldogs vapuleó 64-12 a DC; Flash Team se alzó con el triunfo sobre Squirtles por score de 30 a 7; en partido parejo, Delfines derrotó 21-20 a Uros y, finalmente, Papus Top se llevó la victoria ante Supersónicos por marcador de 39 a 18.

La Jornada 3 de la Liga Tuxtleca de Tocho Bandera tuvo buenos encuentros, pero lo más destacable fue el buen ambiente alusivo al Día de Muertos que se manifestó con jugadores disfrazados, dulces y niños que pudieron participar en esta convivencia.