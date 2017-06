Bailarina Elisa Carrillo actuará en galas en Kazajistán y Georgia

México.- La mexicana Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballet Berlín, participará en las galas de ballet que se llevarán a cabo en Kazajistán y Georgia.

“Estoy muy emocionada, porque este 30 de junio estaremos en Astaná, Kazajistán, que será una gala que formará parte de la expo 2017 que se realiza, y es un honor representar a la compañía y a tu país de origen”, anunció Carrillo, en entrevista vía telefónica, desde Berlín, Alemania.

La destacada bailarina informó que de ahí viajarán a Georgia, para ofrecer una gala en un festival de esa nación, el próximo 2 de julio.

“Voy a interpretar coreografías, una del español Nacho Duato y otra del italiano Mauro Bigonzetti, entre otros, pero aún no sé qué otras parejas participarán en estas galas, pero son bailarines de compañías importantes del mundo”, expresó.

Elisa Carrillo destacó que será la primera vez que bailará esas y otras coreografías, y es muy importante porque la gente puede ver diferentes estilos.

“Siempre habrá retos, es algo emocionante bailar en otros países, por lo que hay nervios, más que nada es la emoción de poder presentarte en otro teatro, otro público y siempre será importante la emoción, porque el día que no sientas nada es como que ya no te llena lo que estás haciendo”, afirmó.

Aclaró que el día que uno deja de exigirse termina con su calidad, por lo que es necesario ir mejorando para mantenerse a cierto nivel, por lo que uno tiene que exigirse día a día.

“Es algo que no deseo dejar de hacer, porque una cosa es la experiencia que he vivido, pero eso no significa que vayas a ser perfecto, al contrario tienes que exigirte para hacer las cosas mejor, más bellas y más limpias, que será lo que dará una buena calidad”, expresó.

También se refirió al proyecto de “Elisa y amigos” e informó que iniciarán en el Teatro Morelos, de Toluca, el 8 de julio, y al día siguiente se presentarán en la sala de conciertos Elisa Carrillo, del Centro Cultural Bicentenario de Texcoco.

El 10 de julio estarán en Tapachula, Chiapas, aunque esta presentación no forma parte de “Elisa y amigos”, pero se trata de una gala de una de las escuelas más importantes de esa ciudad chiapaneca para celebrar su aniversario.

Para el 11 de julio estarán en León, Guanajuato, con “Elisa y amigos”; el 13 de ese mismo mes se presentarán en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, y el 14 de julio visitarán el Teatro Metropolitano, de Puebla.

En las galas de “Elisa y amigos” participarán bailarines de destacadas compañías de ballet de Estados Unidos, Rusia, Alemania y Ucrania.