Ayuntamiento tuxtleco le cumple a “canastera”

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez cumplió con su palabra de reparar el daño ocasionado a una “canastera” que vendía en la vía pública y que ayer se hiciera viral un video en donde presuntamente un fiscal municipal le tiró todo su producto al piso.

Al respecto, la señora María Hernández Nafate agradeció al Ayuntamiento y, a través de un nuevo video que circula en redes sociales, dijo: “Quiero darle las gracias al Presidente Fernando Castellanos porque me apoyó con eso. Me vinieron a pedir una disculpa, ya me repusieron el producto y ya estoy trabajando otra vez.”

Cabe recordar que desde ayer por la tarde, personal del Ayuntamiento capitalino acudió personalmente para ofrecerle una disculpa a “doña Mary” y se comprometieron a buscarla hoy para pagarle una indemnización por el percance.

De igual forma, las autoridades municipales informaron que siguen investigando el caso para castigar al responsable en caso de que se compruebe su culpabilidad.