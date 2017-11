Ayuntamiento aplicará bonificaciones a quienes nos les ha llegado el agua

Una vez que se concluyan los trabajos de reparación de las plantas de rebombeo Los Pájaros y Ciudad del Agua (que se estima sea en un par de semanas) quedará resuelto el abasto para al menos el 80 por ciento de las colonias de Tuxtla Gutiérrez, afirmó Fernando Castellanos Cal y Mayor, “Con estas reparaciones que estamos haciendo dejaremos con el máximo histórico de distribución de agua que haya tenido la ciudad por lo menos en la última década, hoy estamos sufriendo esa escases porque se están haciendo trabajos bastante costosos e integrales tanto en el sistema de Pájaros como en Ciudad del Agua”.

Comentó que los trabajos que se realizan permitirán corregir la falta del suministro, “Quiero precisar por qué ha habido problemas a los que teníamos normalmente; una, porque estamos haciendo una reparación integral con la Conagua de la potabilizadora pájaro, lograremos que esta planta nos genere en su máximo tope de distribución de hasta 700 litros por segundo, lo que nos va ayudar a toda la zona sur, sobre todo”.

Dijo que están por arreglar 7 bombas de Ciudad del Agua, “Estas tienen capacidad de bombear hasta quinientos litros por segundo y estamos a unos días de recuperar dos bombas que habían tenido fallas electromecánicas que nos habrán de dar mil litros por segundo”.

Y ante los constantes reclamos (sobre todo en redes sociales) de la gente que se queja de que no hay agua pero el recibo llega puntual Castellanos Cal y Mayor comentó, “Todo el mes de noviembre y parte de diciembre estaremos atentos para aceptar aquellos recibos de consumidores que no hayan tenido nada de consumo pero que les llego el requerimiento de pago vamos a estar aplicando las bonificaciones y descuentos de lo que no se consumió y así estaremos en los próximos dos meses”.

Señaló que una vez que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado recupere los dos mil 700 litros por segundo se estarán atendiendo un 80 por ciento de las colonias de la capital, “Todas estas obras es parte del programa emergente que ante CONAGUA logramos gestionar, no le está costando un solo peso al ayuntamiento, no es deuda para el ayuntamiento fue una gestión de su servidor y en dos semanas estaremos alcanzando los niveles históricos de abastecimiento del líquido”.