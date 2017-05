Atletismo y tiro deportivo con preseas de bronce

Monterrey, Nuevo León.- En la segunda jornada del atletismo de la Olimpiada y Nacional Juvenil 2017, la atleta Tamara Gómez López consiguió la medalla de bronce en los 5000 metros marcha al terminar la prueba con un tiempo de 26:40.87.

El primer lugar y medalla de oro fue para la representante de la Ciudad de México, Rocío Sánchez, quien hizo un tiempo de 25:27.89. En tanto que la presea de plata la obtuvo Yadira Franco de Jalisco con un tiempo de 26:17.56.

“Me siento muy contenta y muy feliz y muy agradecida con Dios y con mis entrenadores y mis papás. Fue una carrera en la que hice un gran esfuerzo y le puse muchas ganas. Me sentí bien en la competencia, al principio si tenía miedo pero después estaba más confiada y supe que podía lograrlo”, destacó la medallista de bronce dentro de la categoría juvenil menor.

Tamara Gómez ha participado en cuatro ocasiones en la Olimpiada y Nacional Juvenil, sin embargo fue hasta en esta edición cuando logró subirse al pódium y dejar en alto el nombre de Chiapas.

“Esta medalla se la dedico a Dios, a mi entrenador que todo el año me apoyó diciéndome qué hacer y a mis papás que me han apoyado mucho” declaró.

Cabe mencionar que la marchista Tamara Gómez López aún tendrá participación en la Olimpiada y Nacional Juvenil 2017 en la prueba de los 10 mil metros caminata de la categoría sub 20.

En más resultados de la jornada matutina de este sábado, el atleta Jhony Jock Solís de la categoría juvenil menor avanzó a la final de los 110 metros con vallas, en donde lamentablemente se quedó fuera de las medallas, sin embargo, el chiapaneco dejó todo en la pista para ser un digno representante de nuestra selección estatal al concluir la prueba con un tiempo de 15.59.

En más resultados del equipo chipaneco de atletismo, en la prueba de los 1500 metros planos de la categoría juvenil menor en la rama femenil, Ana Luisa Martínez quedó ubicada en el puesto 14 con un tiempo de 5.20. Así mismo, tuvo participación el chiapaneco José Marín en la prueba de lanzamiento de disco en la categoría juvenil menor, pero a pesar de sus esfuerzos no pudo quedarse entre los primeros lugares.

EVITA JESÚS BAMACA SUBE AL PÓDIUM EN TIRO DEPORTIVO

La chiapaneca, Evangelina Guadalupe Jesús Bamaca rompió todos los pronósticos y logró colgarse la medalla de bronce en la prueba de 10 metros tres posiciones (rodilla, tendido y pie) de la categoría juvenil mayor femenil.

A pesar que era la primera ocasión en que la tiradora participaba en esta prueba, Evangelina Jesús logró calificar a la gran final la cual se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CARE), de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Instalada en la final, la mejor conocida como “Evita”, supo manejar la presión y con gran precisión quedó ubicada en el tercer lugar, para así darle a Chiapas otra presea de bronce durante la jornada de este sábado.

“La verdad estaba nerviosa pero me tranquilicé y pensé en que tú te superas sola y que no compites con los demás, sino contra ti misma. Cuando lo ves de fuera se ve bastante la presión pero al concentrarse y enfocarse llega un momento en que eres tú, el rifle y la diana y nada más”, resaltó la campeona de la presea de bronce.

Evangelina Jesús Bamaca recordó que en su prueba fuerte, la de 10 metros tendido no pudo sacar el resultado que se esperaba, pero a pesar de eso su ánimo no cayó y por el contrario sacó las fuerzas necesarias para continuar en la competencia.

“En mi prueba fuerte lamentablemente tuve detalles con los diábolos pero seguimos adelante sin desanimarnos y me quedaba esta prueba y la de pie, pero gracias a Dios estamos en el pódium. Le dedico esta medalla a mis papas, a mi entrenador y a toda la gente que me ha apoyado siempre y que nunca me ha dejado sola”, concluyó la tiradora chiapaneca.