Asesinar periodistas

Asesinar periodistas

Por: Fernando Hinterholzer Diestel

Toda la sociedad en el país y en el extranjero dan muestras de preocupación por la violencia generalizada por el crimen organizado por los ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos en el país, son 105 periodistas asesinados desde el año 2000. México se ha vuelto un lugar muy peligroso para aquellos que se dedican a comunicar los hechos que acontecen en un municipio, entidad o en todo el país. Y es que los compañeros periodistas se han vuelto el blanco favorito de los grupos delincuenciales que operan a lo largo y ancho de nuestra república mexicana.

México es el país más peligroso para los periodistas en América Latina y el tercero más peligroso en el mundo. Hace un par de décadas, se le achacaban al gobierno los asesinatos de los comunicadores, como fue caso de Manuel Buendía quien fue abatido por un individuo perteneciente dirección federal de la federal de seguridad en aquellos aciagos tiempos del delamadrismo. El gobierno en sus tres niveles no se acostumbraba ni se acostumbra todavía a la normalidad democrática para aceptar los señalamientos de la prensa libre en nuestro país.

Y es que no es posible que el gobierno mexicano a estas alturas, no pueda defender dignamente la vida de los comunicadores y de los defensores de los derechos humanos como Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa, Miroslava Breach en Chihuahua, Cecilio Pineda en Guerrero, Ricardo Munlui en Veracruz por mencionar solo algunos de los 6 periodistas asesinados en este 2017. Se crean por parte del gobierno mecanismos burocráticos como fiscalías especiales para investigar y esclarecer hechos violentos contra periodistas, pero que en la práctica no funcionan debido a su falta de autonomía, de personal y recursos económicos, y solo son vistas por la sociedad, como un acto de simulación por parte de las autoridades.

México se ha convertido en un lugar de muy alto riesgo para los profesionales de la comunicación, ser periodista en el país es contar con un estigma equivalente a una sentencia de muerte. Los ataques a periodistas y la inacción gubernamental para detenerlos han empezado a generar un profundo vacío que afecta el ejercicio de la libertad de expresión mientras que la impunidad de los delincuentes produce un desánimo entre la población y un descrédito para las autoridades federales y de las entidades estatales.

Hay que recordar que los ataques contra periodistas en México, se incrementaron considerablemente a partir del año 2006, en el que comenzó un ataque frontal al crimen organizado y el tráfico de drogas en el gobierno del Presidente Felipe Calderón, y que aquellos comunicadores que se atrevieron a narrar cómo funciona el bajo mundo de los narcotraficantes y los hilos que unen a los criminales con políticos en el poder han sido la causa de los cruentos asesinatos a periodistas.

Lamentablemente, vivimos tiempos muy complicados en el país, vivimos secuestrados y en guerra contra el crimen organizado, donde el poder lo ejercen los narcotraficantes y los grupos que cuentan en sus filas a gobernantes y políticos que siendo cómplices de estos, son beneficiarios de la riqueza ilícita que ello generan. Hasta cuándo podremos seguir tolerando todo esto. Que Dios nos agarre confesados.

ADENDDUM: Es tiempo que las empresas que tuvieron utilidades durante el Ejercicio Fiscal de 2016 las repartan a sus trabajadores (PTU), sin embargo muchas empresas trasnacionales que hábilmente declaran al SAT no haber ganado dinero o declaran menores ganancias, se niegan a pagar a sus empleados lo que por ley les corresponda. Es hora que la STPS realice inspecciones y que se determine los fraudes contables que realizan estas empresas como Wallmart, SAM´s y Aurrera y se pague lo justo a los trabajadores. (Ponte las pilas Navarrete Prida y deja sus frivolidades y exquisiteces para otro día)