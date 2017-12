Arrogancia que coopta al Legislativo

Por Ruperto Portela Alvarado

Arrogancia que coopta al Legislativo

Indudablemente que en México el presidencialismo absoluto y virreinal ha cooptado a los poderes Legislativo y Judicial, desde que el titular del Ejecutivo tiene la facultad de proponer a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y ser el gran elector en las elecciones federales de diputados y senadores al Congreso de la Unión, inclusive de gobernadores de los Estados.

Tradicional e históricamente, el Presidente de la República en México es quien marca la pauta en la administración y procuración de justicia; es quien decide a quien se castiga o a quien se premia con la impunidad y la inmunidad judicial. Es el caso que ejemplifica EMILIO LOZOYA AUSTIN, al estar siendo protegido por el Presidente y la PGR, su brazo ejecutor, aplica todo el peso de la ley a conveniencia, como en el caso de JAVIER DUARTE, ROBERTO BORGES, ANDRÉS GRANIEL MELO, entre otros, que le sirvieron de parapeto mediático al gobierno peñista y el PRI en picada.

El Congreso de la Unión, como siempre, se ha mostrado sumiso con el Ejecutivo Federal y en cinco años, se demostró que diputados y senadores son los principales enemigos de México y los mexicanos. Las reformas estructurales dejan esa mácula de desprecio al país y sus habitantes por parte de los legisladores atendiendo por encima de ellos la orden de su “jefe”, de su “amo”, a quien sirven y les da “caricias y palmadas” muy efusivas a sus cuentas bancarias como en un acuerdo de “pago por evento”.

Más de un millón de firmas no sirvieron para despertar la conciencia de diputados y senadores que acataran la voz de los ciudadanos que “ordenaron” aprobar una “Iniciativa Tres de Tres” y la urgente por cuestiones económicas y políticas, de derogar el decreto con el cual fueron creados los diputados y senadores plurinominales, reduciendo la Cámara de Diputados a 300 y la de Senadores a 64 integrantes.

¡Jamás!. Eso no se podrá hacer porque quienes aprueban las leyes, hacen las trampas y los diputados y senadores son los que tienen que derogar muchos decretos y leyes que son mecanismos obsoletos que solo sirven para que ellos mismos se sirvan. Es el caso de la Ley Electoral, la Ley Anticorrupción, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, el Fiscal de Atención a Delitos Electorales y el propio titular de la PGR, que han postergado sus nombramientos.

Chiapas en esa misma ruta de sumisión

En Chiapas, la historia de sumisión de los poderes Legislativo y Judicial a los caprichos del titular del Poder Ejecutivo es sin rubor y en los hechos que casi nunca esconden ni lo niegan, se someten a esas ocurrencias que la mayoría de las veces perjudican a los chiapanecos como son la aprobación de deudas sobre deudas que tienen las arcas públicas en un quejido eterno.

Lo entiendo y no me sorprende, porque a un Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el gobernador lo puede remover con la complicidad de sus demás “congéneres” magistrados, aunque la ley diga lo contrario. Se someten al criterio del Ejecutivo en todas sus dimensiones y así lo hizo JUAN, PABLO, ROBERTO, PATROCINIO y hoy sin ningún conocimiento de las ciencias jurídicas, MANUEL.

Este tema es recurrente por varios casos de omisión a las demandas y/o solicitudes ciudadanas que el Congreso del Estado ha desairado. Tengo a la mano tres y más ejemplos que voy a comentar. El primero: en 1983, un grupo de abogados sugirió cambiar el diseño del escudo del Estado porque “Chiapas no es solo el Cañón del Sumidero; es algo más”. La propuesta fue desechada porque “atenta contra la tradición”. Ni siquiera fue analizada en lo que representa el actual escudo con una corona imperial, dos torres resguardadas por sendos leones, un río y las paredes del Cañón del Sumidero.

Segundo: a inicios de 2013, el ciudadano MARIO REBOLLO ARMENGOL hizo la propuesta de que el escudo del Estado llevara la inscripción: “Chiapas, Libre Por la Palabra Libre”, en homenaje al prócer chiapaneco, al ser declarado “2013, Año de BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA”. Nunca jamás, los diputados dieron una respuesta a la propuesta de este ciudadano bien intencionado y de buena fe.

Tercero: ¡vaya!, ni al entonces diputado de la LXIV Legislatura, CARLOS ENRIQUE AVENDAÑO NAGAYA, le hicieron caso cuando encabezó una propuesta para que a la inscripción que se encuentra en lo más alto del muro de la sala de sesiones del Congreso del Estado, al nombre de BELISARIO DOMÍNGUEZ se le agregara el apellido materno: PALENCIA. Sí no hacen caso a un asunto tan sencillo pero que demuestra la civilidad y la educación cívica de cada diputado, ¿pues qué nos esperamos en otros temas que son de mayor relevancia en el ámbito político, social y económico?.

Yo mismo, el que esto escribe, presenté en los foros de “Reforma Integral de la Constitución”, una propuesta para modificar la Ley Orgánica del Estado de Chiapas y crear la “Secretaría de Desarrollo Humano”. La leí, la expliqué y se la entregué en sus manos al diputado CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS y el entonces Presidente, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR. Ni siquiera me dieron las gracias o una respuesta negativa.

El caso que suscita estos comentarios es el de VINICIO PORTELA HERNÁNDEZ, quien después de seis meses de haber entregado una propuesta de reforma y adiciones al Código Penal del Estado para “Garantizar los Derechos de los Periodistas” no le había tomado en cuenta, por lo que incriminó a los diputados en plena sesión ordinaria, saliéndose del control la protesta. A gritos y sombrerazos, VINICIO llamó la atención que luego fue atendido por el diputado presidente, WILLY OCHOA y prometió atender su petición y propuesta en los términos de ley.

Desde esa perspectiva, los diputados deben saber, entender y hacer conciencia de que “no son”, de ninguna manera, empleados del Gobernador y que, en el ámbito legal y económico, ni siquiera tienen la necesidad de entrar a la suerte de “pago por evento” cuando sus emolumentos o dieta –que dicen no es un salario— es sustancioso por más de ciento veinte mil pesos, cuya cantidad serviría para darle de comer bien a más de cincuenta familias durante un mes, y sobra. He allí el tema y sus bemoles…

El PRI va por todo en el 2018

El hartazgo, el repudio y la crispación social en contra del PRI, parece decir que les será difícil –pero no imposible—mantenerse en el poder y huésped de Palacio Nacional y Los Pinos. La arrogancia con que se muestra el aparato oficial desde el Presidente PEÑA NIETO y el operador partidista, ENRIQUE OCHOA REZA, deja ver que no están seguros de llegar a buen puerto a finales del próximo año.

Las trampas y complicidades con que se proclamó a JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑAS virtual candidato priísta a la presidencia de la república, serán las mismas artimañas con las que habrían de gobernar en el remoto caso de que el “ciudadano mid-mid” gane la primera Magistratura de la Nación.

MEADE, desde la vista de su vida política, no es un hombre honesto como se le quiere vender, pues en sus circunstancias como Secretario de Energía y Hacienda con el panista FELIPE CALDERÓN y en Relaciones Exteriores, Sedesol y Hacienda con PEÑA NIETO, está descalificado, pues es cómplice de todos los actos de corrupción de aquel y este sexenio.

El candidato del PRI está inmerso en el fango de las complicidades de los fraudes de ROSARIO ROBLES y EMILIO GONZÁLEZ ZEBADÚA de “La Gran Estafa” a través de proyectos en Universidades que no se realizaron pero que sustrajeron de las arcas públicas millonarios recursos. Se le achaca a MEADE el “gasolinazo” y el descontrol en las finanzas cuando las gasolinas han aumentado de precio, el gas natural se disparó de diez pesos a 18.50 el kilogramo. La canasta básica es imposible comprarla con un salario de 80.16 pesos, aún con la suma de los 8.04 pesos que le aumentaron.

JOSÉ ANTONIO MEADE KURI-BREÑAS, es un fantasma que recorre el imaginario mexicano y que a fuerza de carretadas de dinero lo quieren sobre poner y posicionar en el escenario político de las elecciones del 2018. La experiencia del “arrebato” del gobierno del Estado de México con ALFREDO DEL MAZO MAZA, la querrán repetir en la elección presidencial; pero son otros momentos y habría que ver cómo va a reaccionar el conglomerado de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en estos tiempos.

No hay que dejarse engañar por el PRI, por PEÑA NIETO, por el dirigente tricolor, OCHOA REZA. PEPE MEADE no es el sabio ni el salvador económico de los mexicanos; es un títere del dinero del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial; los empresarios, de los ricos, de las potencias televisivas y radiofónicas. MEADE es el clásico vende-patria que se ajusta a los cánones de las grandes potencias del dinero y el poder. No podría ser otra cosa, pues viene de una familia panista, católica y mocha…

Ya se supo cuál es motivo por el que se vitupera en contra del magistrado JOSÉ MANUEL MANTECÓN y su similar de apellido COELLO en columnas y redes sociales. Es parte de un juego perverso y presión que ejerce el director del periódico “El Diario”, GERARDO TOLEDO COUTIÑO para que no se le dicte sentencia en contra por el litigio que tiene con respecto a la propiedad de ese medio de comunicación y otros casos de tráfico de influencia como la reelección de magistrado de su sobrino. Es un tema largo de contar y lo dejamos para mejores tiempos… Salud y saludos…

