Arrancaaaan

Por Fernando Hinterholzer Diestel

Una vez definido al candidato del partido oficial por parte de Jefe máximo de las huestes priístas @EPN, la carrera presidencial cobra más fuerza que nunca y se espera nada más el anuncio guadalupano de AMLO el próximo 12 de diciembre y las encuestas del Frente Opositor (Anaya o Mancera) para conocer a los principales protagonistas de la elección presidencial del próximo 1 de julio del 2018. Y es que la partidocracia en pleno está muy preocupada por su futuro después de los comicios presidenciales, si preocupados pero por sus intereses personales de sus dirigentes y las cúpulas por su sobre vivencia y vigencia en la arena política, y la preocupación nace de sus lamentables desempeños en favor de la población, de la sociedad civil de los que menos tienen.

Recuerdo que Peña Nieto ofreció como candidato en el 2012 transformar al gobierno en un ente que funcionara y ofreciera a la sociedad los resultados más óptimos, que el país tendría un crecimiento de 7%, que seriamos líderes a nivel internacional, que terminaría con la inseguridad que había empezado con Calderón según él, que seriamos un país de primer mundo, y lamentablemente no pudo con el paquete, todos esas promesas de campaña en eso quedaron, en mentiras electorales y ahora tenemos al país sumido en una crisis de inseguridad, con una corrupción galopante, una impunidad imparable, las tan cacareadas reformas estructurales que no le sirven a la población civil, con una deuda externa en niveles ya peligrosos, y un aumento en la pobreza que nos hace reflexionar sobre la utilidad de los programas sociales.

Entonces qué debemos esperar como ciudadanos de los discursos, promesas y peroratas de los candidatos para las elecciones del 2018, que resultados podemos esperar de un Amlo, de Meade, de Anaya o Mancera o de los independientes Zavala y Rodríguez, qué margen de acción podrán tener para encausar al país al futuro que todos los mexicanos deseamos. Hasta cuándo podrán los partidos políticos mexicano cumplir las expectativas de los mexicanos y regalarnos un mejor país. Esa será seguramente la clave para que los mexicanos decidan su voto y seleccionen a quien dirigirá los destinos de México en los siguientes 6 años. Pero si Peña nos llevo al despeñadero en materia de seguridad, corrupción e impunidad que podremos esperar de los actuales suspirantes a la silla grande. Que nuevas promesas incumplibles querrán endilgarnos a una sociedad cansada de mentiras, de trapacerias y de políticos que solo piensan en su bienestar personal y enriquecimiento, más que en resolver los principales problemas sociales, económicos de los mexicanos.

Las encuestas muestran todavía a AMLO muy por arriba de sus contrincantes a pesar de la candidatura ciudadana de Meade y de sus impecables desempeños en la alta tecnocracia del gobierno federal, a través de varios sexenios y presidentes. Seguramente la marca PRI será el punto más débil para el exsecretario de hacienda y no tendrá posibilidades de remontar cuesta arriba esa debilidad institucional del otrora partido único y hegemónico. Ahora convertido en el vivo ejemplo de la corrupción e impunidad, los casos de los exgobernadores Duartes, Borge, Moreira y varios más, representan un pesado lastre para retener la presidencia de la república. Si la gente sale a votar espontánea y libremente no habrá recursos para impedir el triunfo de un candidato que no será del PRI y puede transformar el futuro de millones de mexicanos.

ADENDDUM: la reciente Ley de Seguridad Interior aprobada esta semana que termina vendrá a poner un régimen jurídico bien establecido, para el actuar de las fuerzas armadas en contra del crimen organizado, y ahí se establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente al peligro que representa el crimen organizadas y las fuerzas oscuras del mal.