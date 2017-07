Arath de la Torre festeja 25 años de trayectoria con antagónico en telenovela

México.- El actor mexicano Arath de la Torre celebra 25 años de carrera con un proyecto diferente, puesto que dejará de lado la comedia y los papeles protagónicos para adentrarse en el mundo del antagonismo.

En esta ocasión, el actor interpretará en la nueva telenovela de Las Estrellas “Caer en tentación”, a “Andrés”, un personaje que debido a sus condiciones sociales vive a la sombra de mucha gente, y en lugar de salir adelante se hunde cada vez más.

“La carrera me vuelve a desafiar, estoy celebrando 25 años de trayectoria y pues qué mejor regalo que estar en un proyecto que me dará un giro de 180 grados. Hay entusiasmo por rascar en mí situaciones que hace muchos años no experimentaba”, comentó Arath a Notimex.

El actor resaltó que será un personaje muy real, pues todos los seres humanos han sentido envidia en algún momento determinado de la vida, y son las circunstancias las que llevarán a “Andrés” a comportarse de manera incorrecta.

De la Torre compartió que existe mucho trabajo detrás para poder modular y alcanzar los tonos graves que se requieren, sin embargo, asegura estar muy contento con este proyecto.

Actualmente, el actor forma parte de la puesta en escena “Bajo Terapia” que ofrece funciones de jueves a domingo, y recalcó que alternará la telenovela con la temporada de esta obra. “Caer en tentación” es la nueva producción de Giselle González que se estrenará el 2 de octubre próximo a las 21:30 horas.