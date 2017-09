Apasiona a Haydée Milanés la buena música desde el vientre de su madre

México.- La productora y cantante Haydée Milanés, hija del emblemático cantautor cubano Pablo Milanés, es una defensora del bolero y de la música tradicional cubana, porque dijo, “la escucha desde que estaba en el vientre de mi madre”.

En entrevista con Notimex, Haydée, quien llegará por primera vez al Lunario del Auditorio Nacional el 12 de octubre próximo, destacó que su amor por la música tradicional cubana deriva de que sus padres le permitieron crecer con ella.

“Creo que es una oportunidad excepcional llegar al Lunario, así que estoy muy contenta de poder cantar con mi banda compuesta por tres músicos: bajo, batería y guitarra, en ocasiones piano”.

El repertorio será de música cubana, así como algunos de los temas más representativos de sus discos anteriores, sin que falten canciones compuestas por su padre que fueron incluidas en el disco “Amor, Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés”, en el que unieron sus voces padre e hija.

“En esta oportunidad (show) cantaré yo sola acompañada de mi banda”, destacó la artista, quien precisó que el bolero es uno de los géneros que más le agrada interpretar, así como los sones.

El 12 de octubre en el Lunario se respirará romanticismo porque la cantautora deleitará con temas clásicos como “La gloria eres tú”, de José Antonio Méndez; “Palabras”, de Marta Valdés; así como “Yolanda”, de Pablo Milanés.

Por cierto, el próximo sencillo de Haydée será “Yolanda”, tema grabado a dueto con Omara Portuondo, el cual ya está disponible en plataformas digitales.

“Creo que es un repertorio que les gustará mucho”, aseguró la artista, quien adelantó que es posible que en un futuro próximo se concreten más presentaciones en la República Mexicana.

Adelantó que en noviembre próximo formará parte del cartel musical que se presentará en Perú en el marco del Festival Arequipa 2017, que tendrá lugar del 9 al 12 de noviembre. Subrayó que está a la espera de que se confirmen algunas presentaciones en las que cantaría al lado de su padre.

“Para mí siempre es un gusto poder cantar y compartir con él”, indicó Haydée, quien recordó que fue en México, en marzo pasado en El Plaza Condesa, donde por primera vez cantó a dueto con su padre fuera de Cuba. Aun cuando es una mujer joven, no ha sido seducida por los nuevos ritmos musicales en boga.

Y eso no ha ocurrido, porque dijo, “esos ritmos no tienen nada que ver conmigo, no tengo nada en contra de ellos, no los consumo y no me siento identificada con ellos; (más bien) me siento identificada con el bolero, ¿música movida, sí, los sones, la bachata, pero estoy más identificada con el jazz y con otro tipo de música”.

Dijo que a pesar de que en la actualidad los ritmos como el urbano y el reggaetón son los que se programan en las estaciones de radio con intensidad, y que incluso gran parte de los conciertos que se presentan corren a cargo de dichos exponentes, no siente que nade contra corriente.

“Yo creo que hoy en día es un camino difícil, en general la música que no es comercial, pero creo que siempre hay un público y sobre todo cuando eres sincero con el trabajo que uno hace, siempre va a haber un público que te siga y yo me siento contenta, creo que poco a poco se van viendo los resultados del trabajo”, señaló.

Como dato adicional, la intérprete compartió que cuando estaba en el vientre de su madre, Pablo Milanés estaba en plena grabación de un disco de grandes autores cubanos, entre ellos Marta Valdés.

“Entonces, desde la barriga estoy oyendo esa buena música”, expuso Haydée, quien resaltó que hace poco rindió un homenaje a dicha compositora. “Me siento muy feliz de honrar a los grandes autores de mi país, creo que ese es el deber de todo artista, tratar de defender sus raíces y sus autores importantes.

No tengo nada en contra de los géneros actuales (musicales), pero creo que hay que buscar en las raíces y es importante rescatar cosas con valores, sobre todo, para que las nuevas generaciones las conozcan”, subrayó.