Alfonso Herrera se enorgullece de personificar latino sin estereotipos

México.- El actor mexicano Alfonso Herrera se declaró orgulloso de personificar a un latino que se sale de los estereotipos en la industria de Hollywood por su protagónico en la serie de la cadena Fox “El Exorcista”.

Herrera habló con Notimex en el marco del Summer TCA Press Tour de la cadena Fox, con motivo del anuncio de la segunda temporada de la legendaria cinta de terror que inciará el próximo 29 de Septiembre.

“Estamos muy felices por esta segunda temporada y más tomando en cuenta cómo funciona este negocio e industria, en donde nunca se puede mantener en una zona de confort”, expresó en un exclusivo hotel de Beverly Hills. “Siempre estás en posibilidad de que las series salgan. El poder tener continuidad nos da mucha alegría, y dan ganas de seguir adelante y hacerlo de la mejor forma”, anotó.

Herrera aseguró que en esta segunda temporada se presentará una historia renovada, con nuevos personajes y en donde el padre Thomas ya tomó la decisión de dejar Chicago y su congregación, y enfrentar nuevos retos como exorcista.

“Durante esta segunda temporada habrá diferentes acercamientos que ambos exorcistas vamos a tener, va a ser algo sumamente interesante para este temporada”, prometió. Herrera da vida a Thomas Ortega, un pastor de una comunidad de los suburbios de Chicago, aliado con el experimentado sacerdote Marcus Keane (Ben Daniels).

A la pregunta de que representa esta nueva oportunidad para su carrera actoral, Herrera respondió que desde siempre lo ha visto como un trabajo. “Trato de ver mi carrera como lo que es: un trabajo y brindarle el enfoque y la importancia necesaria”, puntualizó el actor, que surgió de la telenovela RBD y que formó parte del exitoso grupo juvenil ligado a esa serie.

“Representó a un personaje que es tridimensional, que tiene vicios y virtudes, eso me da mucha alegría y más que el equipo de trabajo de escritores puedan ver esto y puedan dar a conocer este personaje fuera de estereotipo me da mucha alegría”, dijo.

Reconoció que actores con Demian Bichir y Salma Hayek han allanado el camino para que actores como él puedan tener un espacio en esta competida industria y que con esto hayan encontrado muchas puertas abiertas.

A la par de la primera temporada Herrera se mostró feliz de una campaña que inundó redes sociales de parte de fans de la serie. “Gracias a ellos es porque estamos en esta segunda temporada”, subrayó.

El histrión también se dijo emocionado de la respuesta que ha tenido la serie en áreas tan lejanas como Asia y Europa, así como en Latinoamérica “nos está yendo muy bien”. Indicó que en la primera temporada hubo una conexión con lo que fue la histórica y legendaria producción cinematográfica que se convirtió en la historia de cine de terror más famosa, “El exorcista”.

“En esta segunda temporada nos estaremos distanciando un poco de esa conexión y esperamos que atrape al púbico”, manifestó. Sobre futuros proyectos Herrera compartió que esta por filmar la quinta temporada de “La ciencia de lo absurdo”, también de un especial de dos horas de “Sense8” y al término de la temporada de “El exorcista” regresará a la Ciudad de México para una obra de teatro.

“Sigo radicando en la Ciudad de México, pero de ahí me traslado a donde se me requiera para trabajar y me siento muy a gusto de mantener esa dinámica”, finalizó.