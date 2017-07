Alexandra vivirá su sueño de selección

El que persevera, alcanza. Esta frase encaja perfectamente en la atleta Alexandra Herrera, quien desde sus primeros pasos en el taekwondo soñaba con vestir los colores de México y ahora en este 2017 hará realidad su sueño gracias al producto de su trabajo y disciplina.

La chiapaneca recientemente se convirtió en campeona nacional al lograr la medalla de oro en el Campeonato Nacional Juvenil y Cadete que se realizó en Monterrey, Nuevo León; logro con el cual se gana el derecho de pertenecer al equipo mexicano que deberá concentrarse en el CNAR para futuros torneos en los que competirá el país, dentro del taekwondo.

La propia Alexandra habló en entrevista de este sueño logrado para ella, donde menciona precisamente el júbilo de ser seleccionada nacional y lo que trabajó para lograr esta meta, “Regreso feliz por el resultado y contenta por todos aquellos que me han apoyado hasta ahora. Me costó llegar hasta acá, porque me he esforzado al máximo”. Entrené dos sesiones ahorita que tengo vacaciones, practicar las técnicas que mejor domino, así como pulir las que no estaba dominando al 100%”.

Sobre su camino hacia el oro, Herrera dijo de sus rivales, inicié con el IPN quien no fue nada fácil; una competidora bastante rápida, pero le ganamos por diferencia. Con Michoacán también pude imponerme por diferencia, luego fue Durango, quien presionó bastante, pero se ganó. La última pelea fue con Querétaro, la cual fue complicada por su mayor altura, pero logré ganar por cuatro puntos”.

Sus días en Tuxtla Gutiérrez serán breves, todo parece indicar, debido a que la federación dará en breve el llamado a todos los preseleccionados nacionales juveniles, ya que se viene el primer reto para Alexandra como integrante del equipo mexicano.

“Creo que pronto será el llamado para reportar al CNAR, porque ya se acerca el Campeonato Panamericano en Costa Rica, donde se irá como selección nacional, así que a prepararse al 100 y dar todo de mi para quedarme en definitiva en el CNAR, es lo que deseo”, menciona la atleta de Instituto Americano de Taekwondo.

Finalmente, la atleta no pasó por alto a toda esa gente que ha estado ahí con ella desde que inició este sueño, hasta los que apoyaron para que pudiera estar en el nacional y ganar el pase.

“La emoción es mucha, porque comparto esto con todos los que me han apoyado, mis maestros, sobre todo al profesor Jesús Sánchez, mis compañeros de escuela, a mi institución, al profesor Williams de León y a la asociación estatal, así como a la psicóloga Magali”, expuso.