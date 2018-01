Al alza, violencia contra mujeres en Chiapas: ONG

Tapachula.- Consignas de denuncia, reprobación y repudio en el tema de los feminicidios, cobró un nuevo impulso e incendió las redes sociales en los últimos días, con el asesinato de la tapachulteca radicada en Tuxtla Gutiérrez, Gloria Castellanos Balcázar el pasado 12 de enero; sin embargo son decenas de casos en expedientes no investigados los que hay en esta ciudad.

El pasado diciembre dos mujeres fueron asesinadas en Tapachula por sus ex parejas en la colonia Los Reyes y Las Américas, y aunque en estos casos no se repudió en las redes sociales, sí causó indignación porque estos casos ya son más frecuentes cada vez, considerando que en Chiapas se vive una alerta de género.

La fundadora de Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, dio a conocer que es lamentable que a pesar de que el17 de noviembre de 2016 se emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, todavía no se ha hecho nada, ninguna acción consecuente, porque no hay recurso destinado para ello.

Dijo que otra de las trabas del mismo gobierno por no atender la alerta de género es que no se ha hecho efectiva la ley de Atención a Víctimas, porque a dos años en que se promulgó no se puede hacer nada porque no se ha conformado la comisión ejecutiva de esa ley en Chiapas, y por lo tanto esta labor legislativa está empantanada por el desinterés de las autoridades.

Agregó que para trabajar sobre esta Alerta de Género estatal, se requieren recursos, porque a pesar de que las instituciones oficiales tienen la intención de elaborar estrategias, el gobierno no destina un recurso y entonces las buenas intenciones se ven superadas porque no pueden ser operadas; ejemplificó que se requiere hacer programas de reeducación para hombres generadores de violencia.

Simón Ortega añadió que el año pasado, hubo un aumento de violencia de género con respecto al 2016, y la tendencia es a la alza mientras que no se actúe con contundencia; tan sólo esta asociación elaboró 395 expedientes de denuncia por violencia de género en el 2017. y otra cifra grave es que en octubre de ese año, el Hospital General de Tapachula, reportó 30 casos de violaciones sexuales, en promedio uno por día.

Finalmente pidió a las mujeres denunciar cualquier expresión de violencia al número 962 62 25008 las 24 horas del día.