Aguilar Bodegas llama tramposo a Pablo Salazar

“Pablo dice que no sé perder y tiene razón. No sé perder contra un tramposo”, así comienza el video en el que José Antonio Aguilar Bodegas le envía un mensaje a Pablo Salazar Mendiguchía, y que se hizo viral en las redes sociales ya entrada la noche de este miércoles.

Más adelante Aguilar Bodegas, quien actualmente se desempeña como Secretario del Campo en Chiapas, afirma “Pablo: tú no ganaste, sino utilizaste todo el peso y los recursos del Estado para fabricar a un triunfador falso, que saqueó al pueblo de Chiapas y, por si no te parece poco, te encarceló como pago a tus favores”.

“El pueblo de Chiapas no te perdonará jamás haber impuesto a un sucesor que nos hundió en la miseria por incontables generaciones, con una deuda muy pesada. Tú destrozaste la voluntad popular y acabaste por imponer a quien aprovechó a su manera las circunstancias”, expresó Aguilar Bodegas refiriéndose al ex gobernador Juan Sabines Guerrero, sobre quien pesan acusaciones de haber dejado endeudado al estado por más de 40 mil millones de pesos.

En el video que tiene una duración de un minuto con 28 segundos, José Antonio Aguilar Bodegas le responde al ex gobernador Salazar Mendiguchía: “dices que no fue elección de Estado, pero perseguiste a mis coordinadores durante la campaña. Me atacaste con todo el poder gubernamental. Cerraste todas las Juntas Distritales para no recibir impugnaciones. Paraste el PREP y acomodaste las cifras”.

“Finalmente, dejaste a Chiapas sin futuro y sin esperanza, porque impusiste a quien no supo gobernar, persiguió sin clemencia a muchos e incluso se fue contra ti”.

Finalmente, Aguilar Bodegas termina el video afirmando lo siguiente: “sí, Pablo, nos robaste la elección y a todos los chiapanecos el futuro. Así te juzga la historia”.