Aeronave MI-17 combatirá incendios

El Gobierno Federal, a través de las fuerzas armadas, puso a disposición el helicóptero MI-17, con el propósito de continuar fortaleciendo las acciones en el combate de incendios en Chiapas, informó el Sistema Estatal de Protección Civil.

Estas aeronaves, que cuentan con un helibalde con capacidad de tres mil litros de agua, así como traslado de personal en puntos de difícil acceso, tienen el objetivo de combatir y sofocar incendios de forma rápida y segura debido a su versatilidad para entrar en sitios inaccesibles.

Con base a un monitoreo satelital, hasta el momento se tienen identificados 194 puntos de calor, de los cuales 13 son incendios forestales que están siendo atendidos y el resto son quemas agrícolas.

Con este tipo de acciones se ha logrado que Chiapas no se ubique dentro de los diez primeros lugares de mayor número de hectáreas afectadas por incendios; no obstante, no bajará la guardia y se continuará reforzando las labores de monitoreo, vigilancia, control y combate de incendios.

Cabe destacar que el gobierno del estado mediante una avioneta de ala fija, lleva acabo de manera permanente sobrevuelos de detección de incendios forestales con personal del Sistema Estatal de Protección Civil.

Se exhorta a toda la población a que en caso de observar algún incendio, se reporte de manera inmediata al 911, quienes atenderán lo más pronto posible la emergencia.