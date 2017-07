Abrumadora crisis ancestral en Guerrero

Por Fernando Hinterholzer Diestel

Guerrero es uno de los estados más pobres del país. De acuerdo con el Coneval, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional con un 69.7% de su población en situación de extrema pobreza. La entidad padece ancestralmente un subdesarrollo económico y cultural que lo ha llevado al olvido de los gobiernos republicanos y a una pobreza cada vez más extrema. A pesar de tener una maravilla turística como es Acapulco, que desde tiempos coloniales con la “Nao de China” comerciaban con el Oriente y con los países del pacífico, pero poco se quedaba en tierras surianas de ese intercambio comercial. Y que decir de las explotaciones mineras en Taxco, se extrajo tanto mineral que hicieron muy ricos a algunas familias de la colonia, y que hoy en día se apropian las empresas canadienses que explotan el oro, la plata y otros minerales del subsuelo guerrerense.

Durante el esplendor del Acapulco turístico en los años 40, 50 y 60´s fueron los empresarios norteamericanos y los allegados al Presidente Miguel Alemán los que monopolizaron el desarrollo y las riquezas del puerto acapulqueño, que con sus bellezas naturales y su inigualable bahía (catalogada junto con la de Rio de Janeiro e Istambul como las bellas del mundo) cautivaban a propios y extraños, pero que quedo para la economía local todo ese desarrollo, ahora simplemente la fama del pasado, la infraestructura hotelera y una triste dependencia al turismo local (Cdmx, Puebla, Hidalgo, Queretaro y Edo. México) de fin de semana y de temporadas vacacionales y fin de año.

Recuerdo que en el gobierno de Ruiz Massieu, se hablaba de sacar a Guerrero “del cabuz del subdesarrollo”, la entidad estaba situada en el antepenúltimo lugar en los índices de rezago y marginalidad, solo arriba de Oaxaca y Chiapas, hoy en día estamos en último lugar. En ese periodo, se invirtió mucha infraestructura hidráulica para el campo, y se construyó la Autopista del sol desde la ciudad de Cuernavaca hasta el puerto de Acapulco. Mucha gente pensó que ese sería la clave para que la economía guerrerense detonará finalmente, pero eso nunca sucedió ya que la competencia de otros destinos turísticos nacionales, como la Riviera maya y las costas de Jalisco y Nayarit, desplazaba al puerto de Acapulco de otros destinos.

Ya en los años 80´s era famoso en el país el cultivo y trasiego de la amapola y sus derivados en Guerrero. Toda la región conocida como la Sierra estaba infestada de plantíos de adormidera, que después de un proceso era convertida en goma de opio y luego en heroína, la famosa “black heroin” que por su menor precio respecto a la heroína blanca que los estadounidenses traían del triángulo de oro asiático empezaba a introducirse al mercado negro de estupefaciente en la unión americana. Lamentablemente hoy en día y gracias a ese apetito por la heroína guerrerense que se consume principalmente en el este de EEUU, en Chicago, Nueva York, y a la guerra propiciada por los cárteles que tratan de controlar el territorio suriano para el trasiego de sus ilícitas actividades, la entidad se encuentra sumida en el peor momento de sus historia desde el 27 de octubre de 1849.

Guerrero es hoy en día la entidad más violenta de México, con una tasa de homicidios de 62 por cada 100 mil habitantes, muy arriba de la tasa nacional que es de 17, según cifras del Índice de Paz 2017, que también señala a México como país, ubicado en la posición 142 de 163 países considerados. Tenemos tanta violencia como Siria que es un país sumido en una guerra civil que no para. Y eso parece suceder con la violencia generada por el crimen organizado en nuestro país y en Guerrero, la desesperanza y la falta de acciones concretas del gobierno federal para detener los asesinatos, los ataques a periodistas, los feminicidios tienen a la población aterrada, y el discurso oficial no arroja más que desaliento y aún más desconfianza de la sociedad civil para con las acciones del gobierno. Está claro que no bastan las capturas de los mafiosos y sicarios para detener el espiral de violencia y recomponer el tejido social y la cohesión de los habitantes de la entidad suriana. La visita de Osorio Chong esta semana a Chilpancingo solo sirvió para confirmar que el gobierno de Peña Nieto no sabe cómo hacerle para pacificar al país. Las declaraciones del secretario de gobernación solo fueron palabras que el viento se llevó, no logran desarmar a las autodefensas, no terminan los crímenes diariamente, y el estado está quebrado económica y socialmente hablando.

Los esfuerzos del gobernador Héctor Astudillo Flores, deberán concentrarse en la implementación de políticas públicas que puedan también reconstruir la paz y el tejido social, apoyando la reactivación económica que urge en todo el estado, sobre todo en las zonas con mayor pobreza, como es la región de la montaña. Se necesitan acciones urgentes y contundentes y más concretas para encaminar el estado a dejar esa abrumadora crisis social, económica y de violencia que ahoga patéticamente el alma de los guerrerenses y llevarlo así, hacia una esperanza de vida y un mejor futuro.

