Abandonan vehículo tras volcar en Tuxtla

La madrugada de este domingo un vehículo fue abandonado luego de volcar sobre el Libramiento Sur, por lo que no se sabe si el accidente arrojó personas lesionadas.

Los hechos se registraron al filo de las 02.10 horas a la altura de la Calle Central, en el barrio San Francisco, donde informaban a los números de emergencia sobre una fuerte volcadura.

Al lugar se movilizó personal de prehospitalario y elementos de Tránsito Municipal, quienes confirmaron el accidente al localizar el automóvil Nissan, tipo Platina, marcado con las laminillas LYJ-25-50 del Estado de México, cual estaba con las llantas apuntando al cielo.

Al inspeccionar el vehículo dieron cuenta que no había nadie en el interior, por lo que no se descarta que lo hayan abandonado o que los lesionados hayan sido trasladados a un nosocomio en algún vehículo particular.

La zona fue abanderada hasta que las autoridades de vialidad concluyeron con el peritaje de ley y enviaron al vehículo al corralón en turno.