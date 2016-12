30 gasolineras no dan litros de a litro en Tuxtla

De acuerdo a la plataforma El Semáforo de las Gasolineras de El Universal, en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, únicamente 11 de un total de 41 gasolineras dan de manera íntegra el combustible solicitado, es decir que en 30 estaciones de servicio existe la posibilidad de que no se despache la totalidad del requerimiento.

Con base en el mapa elaborado por El Universal, que puede consultarse y en el que de manera gratuita puede descargarse la base de datos correspondiente, cuyo link es http://litroscompletos.eluniversal.com.mx/, es posible conocer cuáles son las gasolineras que se negaron a la verificación, cuáles no fueron verificadas, cuáles sí y de éstas las que reportaron anomalías, o sea las que no dan litros completos.

En este sentido, el Semáforo de las Gasolineras fue elaborado con base en los datos proporcionados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual al verificar una gasolinera y detectar anomalías, procede a inmovilizar la manguera despachadora en cuestión, esto como medida precautoria.

De acuerdo a la plataforma El Semáforo de las Gasolineras, en Tuxtla Gutiérrez fueron verificadas un total de 41 gasolineras, tanto en la ciudad como en la zona conurbada, de las cuales únicamente 11 resultaron ser las más honestas al entregar litros completos.

En tanto 20 gasolineras al parecer no entregaron litros completos tras ser verificadas, mientras que otras 10 no fueron verificadas, por lo que no puede asegurarse si dan o no el combustible solicitado por automovilistas, choferes y motociclistas.

Según El Universal, las gasolineras que sí cumplen con despachar litros de a litro se encuentran en Libramiento Sur Poniente y Calzada Mactumatzá, Prolongación 5ª Norte Poniente, Quinta Avenida Norte Esq. Lum-Ha, 7ª Oriente Sur, 20ª Oriente Norte, Blvd. Belisario Domínguez, Blvd. Ángel Albino Corzo, Carr. Tuxtla-Chiapa de Corzo, Carr. Emiliano Zapata y Libramiento Norte Oriente Esq. Calz. Andrés Serra.