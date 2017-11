30 ex alcaldes podrían pasar navidad en prisión

Al menos 30 ex presidentes municipales de Chiapas tienen sanciones administrativas por no cumplir con la Ley, informó Alejandro Culebro Galván, “en breve lo habremos de dar a conocer en forma oficial quiénes son aquellos ex presidentes municipales que nunca entregaron su cuenta pública a partir del 2010, 2011, pues ya tienen abierto su procedimiento de sanción administrativa”.

El Auditor Superior del Estado (ASE) dijo que la Fiscalía General tiene abiertas averiguaciones previas, “hay procedimientos penales porque nunca tuvieron la voluntad de rendir cuentas, nosotros tenemos una gran comunicación con la Fiscalía General del Estado, hay que destacar el gran esfuerzo que está haciendo Raciel López Salazar por estos temas, nos ha ayudado mucho y entonces vamos de la mano”.

“El que pertenezcamos a distintos poderes, que nosotros pertenezcamos al Congreso y La Fiscalía al Ejecutivo, considero que el que seamos de poderes distintos no es motivo para trabajar separados. Estamos haciendo un esfuerzo conjunto y además de su sanción administrativa que nos corresponde a nosotros aplicar tendrán también su denuncia penal”, apuntó.

Así que los ex funcionarios incumplidos podrían pasar la navidad y fin de año encerrados en las cárceles de Chiapas, “esos que nunca cumplieron que se atengan a las consecuencias de una falta de rendición de cuentas”.

El Auditor Superior del Estado detalló que los ex funcionarios que serán sancionados fungieron del 2009 al 2013, “pronto daremos los nombres de los municipios y de los ex presidentes que tendrán una cita con la justicia”.

El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado (OSFCE) explicó que a los ex funcionarios municipales se les acabó el tiempo de audiencia de ley, “que les daba la oportunidad a ellos de resarcir ciertos daños y no lo hicieron y pues bueno vendrán las sanciones”.

Culebro Galván aclaró que estas sanciones de ninguna manera es una cacería de brujas, “no tiene nada que ver con cacería de brujas, ni de un tema político, ni partidista. Ustedes lo van a ver, ustedes analícenlo. Yo te aseguro José Ángel que la gente o los habitantes de estos municipios cuando se enteren de las sanciones que van a tener estos ex presidentes no será una sorpresa para ellos porque fueron quienes nunca rindieron cuentas y lo van a poder ver que se castigará”.

La falta de rendición de cuentas de los ex servidores públicos municipales son de diversas siglas partidistas, “son de todos los partidos políticos, hombres, mujeres. La verdad es que es un tema de rendición de cuentas y de transparencia y no podemos dejarlo pasar”.

Los ex servidores municipales que serán llevados ante las autoridades fungieron como presidentes en el 2009, 2011 y del 2013.