Rompen boletas al negárseles derecho a votar

Momentos antes de las 18:00 horas, la casilla especial ubicada en el Parque 5 de Mayo de la capital del estado, vivió momentos de incertidumbre cuando, según testigos, los funcionarios de la mesa directiva comenzaron a tachar las boletas electorales impidiendo a la gente emitir su sufragio.

Al llegar al lugar, decenas de boletas permanecen en el piso hechas pedazos, debido a que la gente que se encontraba formada en la fila, al no permitírseles votar, comenzó a romperlas y destrozar las mamparas.

Al respecto, la joven Laura López narró a Notimex que momentos antes de las 18:00 horas los funcionarios de la casilla especial ubicada en este lugar, impidieron que la ciudadanía que se encontraba haciendo fila votara, por lo que comenzaron a tachar las boletas sin usar.

“Empecé a escuchar que la gente gritaba y vi que había boletas que al parecer no les querían dar, entonces la gente empezó a gritar que quieran votar y los funcionarios empezaron a tachar boletas nada más así, entonces la gente se las arrebató y empezaron a romperlas, porque no es justo que no dejen votar a la ciudadanía”, aseveró.

Rodeado de una valla de personas, el presidente de la casilla, Enrique Méndez, afirmó que las boletas a cargos locales que permanecían en el piso ya no se podían utilizar, pues eran para cargos locales y la gente que vino era mayoritariamente de otras entidades.

“Las boletas que se podían utilizar se utilizaron y las que no se iban a contar y las que sobraban eran para el ayuntamiento y el congreso local, las federales se terminaron”, apuntó.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes resguardaron las inmediaciones del parque sin que intervinieran en el acto que se suscitó.

La tensión continúa en esta casilla, ya que los funcionarios de la mesa están solicitando que las autoridades electorales lleguen a contar los votos, ya que los ciudadanos que se encuentran en el lugar no confían en el conteo que los integrantes de esta mesa puedan realizar. (Con información de Notimex).