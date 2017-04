20 mil cabezas de ganado peligran en Arriaga

Derivado de la sequía que actualmente se vive en diferentes municipios de la entidad, Ernestino Mazariegos Zenteno, presidente de la Unión Ganadera de Chiapas, dijo que solamente en Arriaga peligran 20 mil cabezas de ganado por el estiaje y por los constantes incendios que se han suscitado.

Aunque no hay una cifra exacta de animales muertos en esta temporada, mencionó que sí se ha sensibilizado a la población, principalmente en la región Frailesca para aminorar las consecuencias de la sequía.

De lo ocurrido en Arriaga, explicó que ahí sí se registraron decesos de ganado por el daño registrado a 10 mil hectáreas. Aunque la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas tiene un fondo de aseguramiento en la que se reportaron a los animales, se espera que en los próximos días los productores obtengan un apoyo.

Mazariegos Zenteno explicó que este sector es el segundo que más economía genera en Chiapas y estos daños impactan a nivel local, por los empleos que generan y por la producción que tienen de carne y leche.

Continuó: “por cuestión natural, no hay pasto y no hay producción, la gente inclusive tiene que deshacerse del ganado, porque si no tienes que darle de comer no queda otra que deshacerse”.

Hay que recordar que los becerros se envían a la zona Centro y Norte del país para engordarlos; en el caso de las hembras, hay un decreto para que no salgan de la entidad; de la leche que se produce, la procesan para convertirla en queso y, posteriormente, se envía a otro estado.

Finalmente, explicó que la Unión Ganadera de Chiapas agrupa a 65 asociaciones y en un par de días realizarán otra Asamblea General para tomarle protesta a cinco organizaciones más, haciendo un total de 20 mil socios.