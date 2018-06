Reciben a selección de Corea del Sur con molestia por desempeño en Rusia

Corea del Sur.- La selección de futbol de Corea del Sur tuvo un recibimiento algo complicado a su llegada a esta capital, tras quedar eliminada de la Copa Mundial de Rusia 2018, debido a que una persona les lanzó un huevo.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, una persona quien no fue identificada, no pudo ocultar su enojo por los resultados del equipo nacional de futbol, y lanzó un huevo, el cual no impactó en ninguno de los jugadores.

Los “Tigres de Oriente” derrotaron en su último juego en la justa mundialista a Alemania, para así sumar sus primeras tres unidades dentro del Grupo F.

Pese a ello, Corea del Sur no alcanzó su boleto para la siguiente fase, luego que Suecia y México sumaron seis unidades para ocupar los dos pasaportes en disputa.