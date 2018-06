Mauricio Martínez se abre camino en EUA con “De México a Broadway”

México.- Mauricio Martínez está listo para presentar el espectáculo titulado “De México a Broadway” el próximo 1 de julio en uno de los lugares emblemáticos de Nueva York, el Feinstein’s 54 Below.

Martínez, quien es ampliamente conocido por su trabajo como intérprete y actor, platicó con Notimex, sobre este espectáculo que prepara y en el cual por razones ajenas a él no podrá estar su gran amiga Bianca Marroquín.

Ausencia que lamentó, sin embargo ha encontrado en el camino a nuevos aliados para dar esta presentación como Marian Torres, otra buena amiga con la que prometió un concierto lleno de sorpresas y un recuento de lo que ha sido su carrera artística.

“Estoy contento por este espectáculo en el que contaré un poco de lo que ha marcado mi carrera, de lo que he hecho y me gusta”, dijo el intérprete, quien agregó habrá de todo musicalmente, pues tiene temas de amor y desamor.

“Son 20 años de trabajo y ahora que tuve la oportunidad de ensayar y hacer el libreto me di cuenta de eso y de que no ha sido fácil, aunque si debo decir que amo mi carrera y he tenido muchas satisfacciones”, apuntó.

Recordó que hay muchas cosas que han marcado su carrera, entre ellas su participación en “Operación triunfo” y la pieza teatral “La bella y la bestia”.

“Será una fecha importante este 1 de julio”, dijo el actor, quien por el momento continúa con la gira “On your feet” hasta octubre, aunque también entre sus planes está llevar el espectáculo “De México a Broadway” a otros puntos del país y Estados Unidos. Mientras tanto disfruta de su presentación en el Feinstein’s 54 Below con “De México a Boradway”, cuyo repertorio será cantado en inglés y español y estará bajo la producción de Jaime Lozano, otro mexicano que se abre camino en Estados Unidos.