Presenta Sofía Segovia su novela Peregrinos en EUA

México.- La escritora mexicana Sofia Segovia presentó en Miami su novela Peregrinos, que relata el éxodo de dos familias prusianas durante la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene una “resonancia” actual en el contexto de las migraciones en el mundo.

“Es una historia cíclica que da vueltas como la vida y como la guerra y donde quiera que se establezcan la violencia y el hambre van a detonar el peregrinaje”, dijo Segovia en entrevista con Notimex antes de presentar su novela la noche del jueves en la librería Books and Books de Coral Gables.

“Es la misma historia que viven ahora los Centroamericanos – que tratan de llegar a Estados Unidos -, porque el riesgo estaba allá en su país”, señaló la autora de “La Noche de huracán” ( 2010) y “El murmullo de las abejas” (2015).

Peregrinos es una novela basada en hechos reales relatada a través de los ojos de los niños Ilse y Arnold, cuyas familias alemanas huyen en caminos diferentes de Prusia oriental y buscan sobrevivir a los estragos que dejan la guerra y de los actos de venganza contra los perdedores.

“Estas dos familias los Hahlbrock y los Schipper salen de Prusia cuando se iba desapareciendo la tierra bajo sus pies y lo único que quieren es salvar la vida y vivir un día más”, dijo Segovia, cuya historia está basada en el relato de una amiga en Monterrey, en el norte de México, y cuyos padres vivieron el éxodo. (Prusia fue disuelta en 1947) Segovia observa algunas similitudes en lo que pasó en Prusia y en la frontera norte de Mexico, en donde existió “ese pedazo” de tierra anexado por Estados Unidos y que “se fue disolviendo bajo los pies mexicanos”, tras dos guerras del siglo XIX que cambiaron las líneas de los mapas.

“La persecución sigue sucediendo y es una historia mexicana de la cual no estamos conscientes y una historia que si no se cuenta completa no sirve de mucho”, sostuvó.

La autora insiste en que pese a que la historia de su novela “parece lejana en tiempo y espacio es muy cercana porque el peregrinaje es la historia más antigua de la humanidad”, y “si se olvida la historia se corre el peligro de mirar al migrante, al refugiado, sin empatía y hasta con mirada acusadora”.

Como en su historia sus personajes terminan siendo victimas de un líder: Adolfo Hitler, la escritora afirma que en la actualidad hay algunos que al igual que aquel, buscan un enemigo común para hacerse populares.