Los juegos perversos del güero

Cartelera Política

Por Leonel Durante López

La administración de Manuel Velasco Coello es difícil separar la realidad de la mentira.

La idoneidad del gobernador de Chiapas raya en la perversidad, un tipo que no vino a Chiapas a servir, sino a servirse a su antojo de nuestros recursos naturales, de nuestras tierras y nuestros recursos económicos y demás, la última moda de los políticos ambiciosos y ladrones que quieren gobernar para enriquecerse ellos, sus familiares y colaboradores más cercanos.

No entiendo a los chiapanecos cuando en los procesos electorales mueven la cola como los perros al ver a sus amos con una torta bajo el brazo, saciarán su hambre por un día pero se la pasarán mendigando hasta las próximas elecciones.

Los políticos lo saben y aunque es indigno utilizan estas prácticas, pero eso no es privativo del gobernador de Chiapas, lo hacen todos a nivel nacional, pero aquí lo interesante es saber que hasta Manuelito se burla de sus candidatos a puestos de elección popular, a todos sin igual, pero es más sarcástico con aquellos que se disputan una curul en el Congreso de la Unión y hasta sus preferidos al gobierno de Chiapas a quienes con dinero del pueblo como Rutilio Escandón Cadenas, un sinvergüenza bueno para nada más que para robar o Fernando Castellanos, les compró sus candidaturas, por lo que le deben obedecer como caninos.

Los quita, los pone, los sube, los baja a su antojo, es el precio que tienen que pagar por ser sus incondicionales, que sin el dinero del pueblo, no serían nada, sino vean a Eduardo Ramírez Aguilar, a Sasil de León, aunque pueden resultar ganadores, hoy sin unas piltrafas humanas, que aunque ya fueron humillados por su patrón Manuelito, éstos sin dignidad no renuncias, pues defienden su “hueso” como perros, o que me equivoco.

Esta es el precio que tienen que pagar por obedecer al que nos mal gobierno, que barbaridad, son casi seis años que hemos sobrevivido en esta administración y véanos, aquí vivito y coleando.

Que aguante de los chiapanecos, los romanos no aguantaron más de cuatro años a Calígula, un psicópata que osó nombrar a su caballo “Incitatus” senador del imperio.

Bueno aquí sus políticos no cantan más las rancheras, basta ver quienes a impuesto como legisladores y que papel tan deprimente han hecho en su mandato.

Son los juegos perversos del güero por aferrarse a la clase dominante, así haya pasado a fastidiar a un pueblo para mantenerse entre las mafias, esos depredadores que son un cáncer para el estado y el país, pero como dice el dicho el que obra mal, se le pudre aquello con lo que ha gozado Manuelito, por lo que no dudamos, aunque se defiende como “gato boca arriba”, termine como Javier Duarte.

Manuel sigue jugando con sus candidatos

Dice el dicho “piensa mal y acertarás”. Esto sale a colación porque de la noche a la mañana los candidatos al gobierno del estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor, José Antonio Aguilar Bodegas y Roberto Albores Gleason aparecieron cartas en las que se daba por hecho su renuncia.

En cuestión de minutos los líderes de las campañas electorales salieron al paso para desmentir tales aberraciones, pero aseguran que fue el tal Manuelito el que con esta perversidad, clásica en él, una “cortina de humo” que levantó para detener las críticas por la solicitud de los verdes de blindarlo de todos sus excesos cometidos durante su administración y apararse a través de una senaduría.

Con Rutilio ni se metió, pues es su as bajo la manda, pero si el güero se manchó con Fernando su íntimo amigo, con Josean y Roberto Albores, sin embargo, no sabemos que procederá, porque el abogado y activista político Horacio Culebro Borrayas impugnó este jueves ante la Delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) la solicitud del Partico Verde Ecologista de México (PVEM) de registrar como candidato a senador de la república –vía plurinominal- al gobernador Manuel Velasco Coello, toda vez que esta decisión contraviene disposiciones constitucionales que causan agravios como violentar los preceptos constitucionales: Artículos 55 y 58.

De tal suerte, y con relación a esta disposición de nuestra Carta Magna claramente se establece que el Gobierno de Chiapas es un organismo autónomo y por tanto el gobernador del estado de nombre Manuel Velasco Coello, no se separó definitivamente de sus funciones con 90 días de anticipación, por lo tanto alcanza la figura jurídica de inelegible, advirtió Culebro Borrayas.

Sin embargo, Manuelito hace hasta lo imposible por ser senador y largarse al final de su gobierno al senado, la esperanza es que las autoridades electorales no se dejen sorprender por un “cañonazo de muchos millones de pesos para que este sujeto se vaya sin pagar todos los delitos que aquí cometió. Esperamos los chiapanecos ahora si nos hagan justicia.

Justa protesta contra mercenario del periodismo

Invitado por el líder de Mover a Chiapas, -un partido oficial-, que vive como parasito a expensas de los recursos del pueblo desviados por el corrupto gobernador Manuel Velasco Coello y dilapidado por Enoc Hernández Cruz, Yudiel Flores Tovar, un oaxaqueño que se dice periodistas llegó a romper la conferencia de prensa a la cual había convocado el propio dirigente de los morados.

Este fulano que se autodenomina con el ridículo seudónimo el “coyote consentido, que lo es todo menos periodista llegó al lugar de la cita en donde ya se encontraban diversos representantes de los medios de comunicación, abarrotado el lugar, dado que Enoc es muy protagonista y quiere todos los reflectores para él, con el propósito de provocar a los compañeros de medios de comunicación que realizan sus actividades periodísticas.

Este seudo periodista comenzó a insultar a los ahí presentes, ante lo cual varios compañeros le reclamaron su actuar. Yudiel Flores Tovar, se ha caracterizado por sus actos de provocación y con ello la extorsión a funcionarios de gobierno y organizaciones sociales.

Los periodistas firmaron un documento en donde rechazan la actitud hostil de dicho mercenario, y no avalamos el uso del oficio de comunicar para extorsionar o agredir a ningún ciudadano.

Por lo tanto, la actitud de los compañeros fue la de que se impida a este tipo de improvisados a no cubrir los eventos, por lo que fue declarada persona non grata en nuestro gremio y nos deslindamos de su actuar al llamarse comunicador.

Asimismo quedó asentado que el gremio interrumpirá temporalmente las conferencias de prensa que en adelante ofrezca Enoc Hernández, y de cualquier funcionario, líder, político o personaje público que permita la participación de este sujeto y de otras personas ajenas al ejercicio periodístico de personas no reconocidos como periodistas. Con información de Henry Sánchez.

Del Montón

Ante la circulación de un documento apócrifo hecho público en redes sociales, sobre la presunta renuncia del candidato de la coalición Por Chiapas al Frente, José Antonio Aguilar Bodegas, sus voceros y representantes legales desmintieron esa situación. Juan Carlos Bonifaz Trujillo, Saraín Osorio Espinosa y Gilberto Espinosa Castro, dejaron plenamente establecido que no se ha presentado ningún documento ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). En conferencia de prensa mencionaron que ante ello ya se están presentando las denuncias formales ante las instancias correspondientes y pidieron a las autoridades que se haga una profunda investigación. Lamentaron ese tipo de situaciones que pretenden enturbiar el proceso electoral del domingo venidero, al tiempo de pedir a los ciudadanos que no crean en esos mensajes y salgan a votar el próximo domingo. Además exigen a los gobiernos del estado y federal “sacar las manos del proceso electoral”, porque está visto que el gobernador Manuel Velasco encabeza la “elección de estado”, así como la de garantizar la seguridad para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas y con su voto elegir a sus autoridades. * * * El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, informa que respecto de las noticias e imágenes que circulan en redes sociales, sobre la presunta presentación de oficios de renuncia de diversos candidatos a la Gubernatura del Estado ante este organismo electoral, estima conveniente señalar que únicamente se ha recibido el día de hoy 28 de junio de 2018 a las 00:30 horas, escrito signado por el ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato a la Gubernatura del Estado, postulado por la candidatura común conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, mediante el cual hace de conocimiento a esta autoridad su deseo de renunciar a la candidatura que los institutos políticos antes mencionados hicieron hacia su persona. No obstante, dicho documento solo cumple con hacer de conocimiento de primera mano a esta autoridad respecto de su renuncia a la candidatura, sin embargo y conforme a la normatividad electoral vigente, así como con los criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los candidatos que renuncien a una candidatura deberán comparecer ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de Elecciones a efecto de ratificar el escrito por el cual hayan hecho de conocimiento a la autoridad, por lo que el Consejo General únicamente podrá validar dicha solicitud una vez que la misma sea ratificada. * * * Eso es todo por hoy, hasta el próximo lunes primero Dios con más de lo mismo.