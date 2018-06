Violencia electoral presente

Rumbo Político

Por Víctor M. Mejía Alejandre

Violencia electoral presente

No hay que esperar al 2 de Julio para que se suelten los demonios ayer acá en Chiapas, los demonios de las redes sociales causaron caos y mucha incertidumbre, luego de que aparecieron en las redes sociales diversas documentos donde los candidatos a la gubernatura Fernando Castellanos Cal y Mayor, José Antonio Aguilar Bodegas y Roberto albores Gleason, habían renunciado a esa responsabilidad, lo que causó una serie de comentarios sobre rodo en el caso de Castellanos Cal Y Mayor.

En ese argumento el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, dio a conocer sobre la presunta presentación de oficios de renuncia de diversos candidatos a la Gubernatura del Estado señalo que únicamente se ha recibido el día de hoy 28 de junio de 2018 a las 00:30 horas, escrito signado por el ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato a la Gubernatura del Estado, postulado por la candidatura común conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, mediante el cual hace de conocimiento a esta autoridad su deseo de renunciar a la candidatura que los institutos políticos antes mencionados hicieron hacia su persona.

Pero es el mimo IEPC quien aclara que dicho documento solo cumple con hacer de conocimiento de primera mano a esta autoridad respecto de su renuncia a la candidatura, sin embargo y conforme a la normatividad electoral vigente, así como con los criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los candidatos que renuncien a una candidatura deberán comparecer ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de Elecciones a efecto de ratificar el escrito por el cual hayan hecho de conocimiento a la autoridad, por lo que el Consejo General únicamente podrá validar dicha solicitud una vez que la misma sea ratificada.

Y esto no se ha hecho y bien que puede quedar en claro que el documento presentado es totalmente falso y eso en una u otra forma es violencia electoral ejercida en redes sociales.

Seudo periodista insulta a chicos de la prensa

A la casa que fueres has lo que vieres; dice sabio refrán, pero hay por ahí quien al amparo de la soberbia y de la estupidez de creerse un luchador social, que violentado la ley, reta a las autoridades y a la sociedad con sus acciones provocadoras y perversas, enfrentando enfrenta y agrediendo verbal y físicamente a quien no piensan y actúan como él.

Ayer este sujeto de cuyo nombre no quiero ni mencionar llego a una conferencia de prensa que dictaba el coordinador de campaña de Fernando Castellanos Cal y Mayor aun candidato a gobernador por el PVEM; Enoc Hernández Cruz y ahí conforme a sus usos y costumbres; soltó improperios contra mujeres y hombres de la prensa, que le había chiflado ante la tozudez de una de sus preguntas al emisor de la conferencia de prensa.

Esta situación de que no chiflen o nos hagan uuuu, pasa continuamente entre los trabajadores de los medios, no es nada nuevo, quienes estamos inmersos, solo reímos y a lo más que llegamos es a decir ¡ya weyes! Y claro aguantarse, le pasa lo mismo a mujeres y hombres por igual, es una situación tan normal que no nos preocupa ni enoja; pero este sujeto que no está inmerso en los medios lo vio como una burla y un reto y de ahí sus agresiones verbales contra los compañeros presentes en esa conferencia de prensa, que como es normal reaccionaron cono ocurre en quien es agredido, el que se lleva se aguanta dictan los cánones de las agresiones.

El que se lleva se aguanta y el agredir verbalmente a un grupo de periodistas, no es un juego; y claro estos reaccionaron con la misma violencia con la que fueron tratados; el sujeto en cuestión, tendrá que enfrentar acciones legales, su fama de agitador, chantajista y desestabilizador social, en nada le ayuda, al tiempo, así las cosas.

Josean firme: Bonifaz Trujillo

Ante la circulación de un documento apócrifo hecho público en redes sociales, sobre la presunta renuncia del candidato de la coalición Por Chiapas al Frente, José Antonio Aguilar Bodegas, sus voceros y representantes legales desmintieron esa situación.

Juan Carlos Bonifaz Trujillo, Saraín Osorio Espinosa y Gilberto Espinosa Castro, dejaron plenamente establecido que no se ha presentado ningún documento ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En conferencia de prensa mencionaron que ante ello ya se están presentando las denuncias formales ante las instancias correspondientes y pidieron a las autoridades que se haga una profunda investigación.

Falsifican firma de Castellanos

Debido al éxito de la campaña del candidato al gobierno del estado por la candidatura común La Fuerza de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, sus contrincantes han demostrado su desesperación de verse tan abajo en la preferencia de los chiapanecos, que han lanzado una guerra sucia a través del rumor de que Fernando declinó a su aspiración. En redes sociales circula un documento dirigido al consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Social (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas con fecha27 de junio en el supuesto de que Fernando Castellanos Cal y Mayor renuncia a su candidatura común integrada por los institutos políticos Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, este medio de comunicación comprobó que dicho documento es una farsa.

Del costal de cachivaches

En Tapachula el Consejo Municipal de Seguridad Pública (COMSEP) a través de la Coordinación Municipal de Prevención del Delito en sinergia con el Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), CIJ Tapachula, Policía Escolar y Derechos Humanos Municipal; realizaron pláticas dirigidas a los alumnos de la Escuela Primaria General “Lic. Agustín Yáñez” con el tema: “Prevención del Acoso Escolar”, con el objetivo de fomentar el respeto y la cultura de la denuncia tanto en los alumnos como en los docentes… A que la ciudadanía ejerza y haga valer sus derechos político electorales y que sus acciones se mantengan en todo momento dentro del cauce de la civilidad y con pleno respeto a los derechos humanos, convocó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez. A un par de días del inicio de la Jornada Electoral, el presidente de la CEDH, exhortó a las autoridades competentes a garantizar las condiciones de seguridad para que la ciudadanía tenga la confianza de ejercer su derecho al voto… Con motivo del 70 aniversario de la primera edición de la obra literaria “Juan Pérez Jolote, biografía de un tsotsil”, escrita por Ricardo Pozas Arciniega, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), realizó un coloquio que reunió a diferentes personalidades…