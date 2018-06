Héctor Sandarti se une al equipo de “Un nuevo día”

México.- El actor guatemalteco Héctor Sandarti se unirá al equipo de presentadores del programa “Un nuevo día”, a partir de este viernes, 29 de junio.

Sandarti estará junto a sus nuevos compañeros, Marco Antonio Regil, Rashel Díaz, Adamari López y Zuleyka Rivera, para llevarles a los televidentes de costa a costa puro entretenimiento con estrellas musicales, invitados especiales, grandes exclusivas y sorpresas.

Comenzará sus labores desde la cobertura exclusiva de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 los siete días de la semana.

Héctor Sandarti es una de las figuras favoritas y más polifacéticas de la televisión hispana. Inició su carrera artística como cantante, que lo llevó a ganar el Festival de la Canción de Buga, Colombia en el 1991.

Sandarti cuenta con una consolidada trayectoria y se ha destacado en exitosas producciones en México como la versión en español de “Deal or No Deal”, conocida como “Vas o no vas”, que contó con una versión para los Estados Unidos que se transmitió por Telemundo.

Además, ha fungido como conductor de “Vida TV”, el programa matutino “Hoy”, “Parodiando”, “El juego de las estrellas” y “El privilegio de mandar”. Además, apareció en la exitosa telenovela “Hasta que el dinero nos separe”.