Conduciré “La Academia” a mi estilo: Adal Ramones

México.- El actor y conductor de televisión, Adal Ramones, señaló que el reto al frente de la nueva edición de “La Academia” será hacerla a su estilo, luego de solicitar que le permitieran aportar ideas, ya que tiene experiencia en otros concursos de canto y baile.

Luego de presentar al cuerpo docente que formará a los académicos, Adal Ramones destacó que entre las condiciones para ser el conductor del “reality” fue no tener exclusividad con TV Azteca y con un contrato de año y medio, con vistas a otros proyectos.

“Incluso me dejo dirigir, pero también opino para crear más expectativa, porque de nada sirve contratar a un anfitrión que ha dirigido y producido y solo es anfitrión”.

Ramones afirmó que también ha pedido tener injerencia en plataformas digitales y redes sociales para hacer propuestas de impacto: “Quiero poner toda mi energía y creatividad en el proyecto, incluso pedí que no me pusieran telepronter, solo pido que me den la idea y yo me sigo de largo, no me gusta encadenarme al texto.

“Me siento muy cobijado por el tipo de reality que es ´La Academia´, que me sorprende porque es una academia de verdad, donde se forman cantantes”.

El conductor indicó que si ve alguna injusticia en la crítica a los aspirantes, podría intervenir en la defensa del mismo: “Confío que siempre haya días de alegría en el programa pese a la explosión humana, porque en televisión todo se magnifica”.

Por último, Adal Ramones destacó que tiene la carta abierta de TV Azteca para proponer algún proyecto de programa o serie.