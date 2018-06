Josean, pian pianito el caminito

Índice

Por Ruperto Portela Alvarado

Los candidatos oficiales

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este miércoles 27 de junio terminan las campañas y los candidatos todos, van a cerrar campañas. Unos con más opulencia que otros, pero, a como están las cosas, todos tienen posibilidades de ganar.

A partir de entonces, los candidatos tendrán que velar armas y cruzar los dedos para que el voto popular les dé la oportunidad de “servir a los chiapanecos” desde la gubernatura del Estado “como no lo hizo nunca” MANUEL VELASCO COELLO. Habrá más de dos que le rezarán al “Gran Elector” o se encomendarán a otros elementos como el dinero (para la compra de votos) o las negociaciones cupulares que indiquen por donde dirigir el sufragio.

El candidato independiente, JESÚS ALEJO ORANTES RUIZ es un excelente rival en el plano del folclor, aunque su discurso parco tiene mucha certeza cuando habla de corrupción y de partidos que solo sirven para gastar más de más de 12 mil millones de pesos en su conjunto. Pero no tiene ninguna posibilidad de ganar y sí, restar votos a los otros aspirantes.

LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, llamado “el quinto elemento” en esta competencia electoral por la gubernatura de Chiapas, reviste muchas esperanzas para quienes le han acompañado desde que fue proclamado diputado plurinominal en la LXV Legislatura. Es más, todavía se considera que es el candidato del gobernador, como “el hermano que nunca tuvo” MANUEL VELASCO COELLO. Y si así fuera, todas las baterías estarían concentradas en su persona para salir victorioso en esta batalla crucial, donde “el que mece la cuna” decide quién gana y quien pierde por obra y gracia del “Espíritu Santo” que es el dinero.

Digo, si FERNANDO CASTELLANOS es el “candidato del gobernador”, entonces RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS pasó a segundo término por encima de una presunta negociación del GÜERO VELASCO con el propietario de la franquicia MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. En esas circunstancias hay duda y confusión, pues ya nadie sabe por qué lado batea el “Hijo de la Reina Roja” que ha desgobernado Chiapas desde el 8 de diciembre de 2012.

Y como ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON cayó de la gracia del “Gran Elector” en que se ha convertido MANUEL VELASCO COELLO –a menos que sea una artimaña política para matizar una intervención en el proceso— lo más probable es que la lucha por la aun “Silla del Tucán” este domingo 1º de julio, sea encarnizada en el acarreo de votantes, de compra de votos y una competencia disfrazada entre las cúpulas del centro de la república y el poder verde de Chiapas. Pero aun así, todavía creo que la balanza está inclinada a favor de FERNANDO CASTELLANOS, en el marco de esta tesis.

Por eso, quien estaría ganando con esa lucha intestina en el círculo del poder entre los que se disputan la bendición del “Señor que mece la cuna” para ganar con su voto la gubernatura, es JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, que, dicho con todas sus letras, ha dejado excelente impresión entre las cúpulas e integrantes de asociaciones, colegios de profesionistas; de empresarios, comerciantes; una buena cantidad de organizaciones sociales, políticas, agropecuarias, productivas de las quince regiones del Estado de Chiapas.

JOSEAN se ha visto bien en todas sus acciones. Ha demostrado capacidad y experiencia en su campaña política; conocimiento del estado de Chiapas y su problemática. De la misma manera ha presentado un proyecto de trabajo y una solución a cada uno de los asuntos que en sus periplos de campaña le han presentado reiteradamente.

La corrupción es un asunto recurrente; la deuda pública de Chiapas otro. Lo mismo la producción agropecuaria que está estancada y abandonada, al igual que la violencia, las manifestaciones sociales y el tema de los maestros junto con el agrario, campesino, indígena; de jóvenes, mujeres (feminicidio) y el desarrollo integral de los chiapanecos.

A partir de eso, JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS tiene muchas ventajas sobre sus contrincantes y en la expectativa puede ganar por la sutil campaña realizada con grupos que le aseguran votarán por él, al contrario de los otros que han impulsado concentraciones masivas donde hasta se ha pensado que son las mismas personas las que participan en todos los actos.

Entonces, la moneda está en el aire. ¿Será águila o sol?, nadie lo sabe porque cada uno trae su envoltorio de estrategias que los demás no saben. Quedan pendientes los elementos del, “El Gran Elector”, “El dinero en la compra de votos” o “los arreglos en lo obscurito y cupulares”. Haga sus quinielas…

Política, suerte o inteligencia

Los que dicen que en política “vale más tener un amigo con poder que, poder con los amigos”. El WILLY OCHOA GALLEGOS tiene las dos cosas y además, “suerte y conocimiento”. Por eso, no me queda claro, cual es la jugada del aun Presidente del Congreso de Chiapas, quien desde el 2015 estuvo muy activo con su movimiento “Reflexiones” para desbancar de la dirigencia del PRI a ROBERTO ALBORES GLEASON, buscar ese liderazgo y posicionarse con destino a la candidatura al Gobierno del Estado.

En lo que va del año, WILLY OCHOA “no ha presentado pelea”; se ha mantenido en silencio o mejor dicho, discreto; en un estado inerte alejado del proceso electoral. Ya no señala al “Diablito ALBORES”, dejándolo que cave su propia tumba, si es que ese es su destino. Ni para bien, ni para mal, “mueve las hojas del árbol que lo cobijan”, dejando en sospecha y duda, su futuro político inmediato.

Claro que su activismo legislativo tiene mucho que ver con su “suerte de matador”, pues muchos de sus panegiristas dejan entrever, que de un momento a otro, podría dar la sorpresa e inclusive, ser candidato sustituto a senador de la República. Aunque esa versión ya es vieja, no ha dejado de insistirse en que “por ahí va la cosa”.

Podría decir que a WILLY OCHOA le tienen preparada una buena salida de la presidencia de la LXVI Legislatura. Ha operado asuntos muy importantes y cercanos al gobernador MANUEL VELASCO COELLO y seguramente desde las latitudes nacionales, su padrino MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, le está guardando un lugar preponderante en la política electoral de este proceso 2018.

Hay rendijas de la ley, por la que OCHOA GALLEGOS se puede colar y de eso no hay dudas. Solo hay que esperar de hoy a mañana, porque los tiempos se están agotando…

Comentarios al margen

La plática en el café “La Torta Vaquera”, donde despachamos todos los “oraculeros” que vemos en la bola de cristal lo que va a suceder con los candidatos, deja mucho que desear, pues hay demasiadas discrepancias entre las opiniones de unos y otros con respecto a los candidatos y sus posibilidades de triunfo.

Parece que coincidimos, sí, en que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR va a ganar la presidencia, pero en la gubernatura de Chiapas, está muy dividida pues los que no conocen a RUTILIO ESCANDÓN le apuestan a que la inercia del PEJE lo va a llevar a la aun “Silla del Tucán”. Yo creo que no y que por la “Mano del Señor” que mueve la cuna, el agraciado con el premio mayor será FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR.

JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS la lleva bien y puede ser la gran sorpresa a pesar de que tiene todos los momios en contra y un titipuchal de enemigos que vienen del círculo del poder, les digo a mis comensales. Pero ya en el ámbito municipal de la capital de Chiapas, las opiniones están muy divididas, pues muchos le apuestan al triunfo de CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ que va por la tercera con el sello de MORENA y algunos dicen que también con las del GÜERO VELASCO.

Yo digo que las cosas están difíciles y que todos tienen posibilidad de ganar. Al que pongo en primer lugar y mucha ventaja por ser parte del círculo del poder es a CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS que va con todas las siglas de partidos y sin duda con la venia del gobernador. Les digo que el ex diputado local y ex presidente de la Junta de Coordinación Política, hizo un trabajo concienzudo en barrios y colonias de Tuxtla y eso le puede servir para ser el próximo alcalde de Tuxtla.

Claro que no hay que descartar a PACO ROJAS que desde siempre es un candidato competitivo pues dejó muchas dudas su derrota en la elección del 2015, que bastantes dicen “se la robaron”. Su presencia es genuina y puede lograr tantos votos como en el 2015, hasta para ganar. Los dos independientes, se me hacen que se están haciendo pijijis con sus candidatura, pues saben que lo único que pueden ganar es una regiduría vía negociación y en base a los votos que obtengan.

Aquí también hagan sus quinielas, pues hay demasiados elementos para que pueda ganar uno u otro. Cada uno trae sus canicas en la bolsita, con las que van a jugar…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…