Verificarán medidas de seguridad en boletas

Con el fin de verificar la aplicación de las medidas de seguridad en las boletas electorales, y ante la presencia de consejeros y consejeras, representantes de partidos políticos y candidatos independientes, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, determinó, a través de un sistema aleatorio, la muestra de casillas en donde se revisarán el cumplimiento de los dispositivos establecidos para dichos documentos electorales que se utilizarán el 1 de julio para los cargos de Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos.

A partir de esta muestra, los Consejos Municipales y Distritales en sesión pública elegirán al azar las boletas que serán objeto de la verificación de las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General y en cumplimiento a lo dispuesto por el INE, como son microimpresiones, tinta invisible reactiva a la luz ultravioleta, efecto flip, imagen latente entre otras.

Tras la conclusión de dicha verificación y como indica el procedimiento, el presidente o presidenta de casilla reintegrará las boletas a las bolsas de seguridad correspondientes.

Por otra parte, en referencia a las declaraciones vertidas por algunos partidos políticos, respecto al supuesto extravío de boletas electorales que serían entregadas en consejos municipales y distritales, el IEPC aclara que el pasado sábado 23 de junio dio inicio el proceso de distribución y entrega de boletas electorales, tras lo cual se procedió, en cada uno de los órganos desconcertados, a realizar el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para las elecciones de Gobernador del Estado, Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento, conforme a las atribuciones que le son conferidas por la normatividad electoral vigente.

En dicha actividad los Presidentes, Secretarios Técnicos, Consejeros Electorales y demás personal de los órganos distritales y municipales, acompañados de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes realizan el conteo de cada una de las boletas que son entregadas a cada municipio y/o distrito según corresponda, mismas que provienen de forma directa desde la empresa ganadora de la licitación pública nacional y que en su tránsito hasta llegar a los consejos, viajan custodiadas, en un primer momento por personal del Ejército Nacional y Policía Federal y posteriormente por fuerzas de seguridad estatal, con la finalidad de garantizar la integridad de la documentación que servirá para que los ciudadanos manifiesten su voto el próximo 01 de julio.

Dicha actividad tiene dentro de sus objetivos identificar que las boletas estén impresas correctamente y no muestren daños derivados de la producción, que no existan faltantes o bien, que no hayan excedentes. De ocurrir alguno de estos casos, se procede conforme a los parámetros establecidos en los artículos 179 y 180 del Reglamento de Elecciones del INE, dando aviso inmediato y solicitando la impresión faltante.

Por tanto, el IEPC reitera que no se han extraviado boletas electorales, como dicen los mensajes que circulan en medios, sino que dichas boletas no han sido impresas y por tanto, no pueden haberse distribuido a los consejos electorales.

Al tratarse de un supuesto que la norma regula estrictamente, conforme a los artículos arriba citados se ha solicitado su impresión, situación que los partidos políticos y candidatos independientes, acreditados ante los Consejos Electorales, conocen en todo momento.