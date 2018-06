La antesala de la decisión histórica

Por Oscar Palacios

La antesala de la decisión histórica

Ser o no ser, he ahí el dilema. El ser es salir a votar el próximo domingo y el no ser es quedarse en casa y dejar pasar la oportunidad a darle un golpe de timón a nuestra destartalada patria. Ser congruentes. No ser agachados que permitirán que sigan las tropelías mientras más de cincuenta millones mueren de hambre.

Siempre he dicho y creído que el oficio de profeta está muy desprestigiado, especialmente en política a la mexicana. Hay indicadores que no parecen definitivos—aunque todo indique que sí lo son—porque conocemos las malas artes del “haiga sido como haiga sido” de los pripanistas. Solo que ahora parece que les salió chiboludo el engrudo. Peña y Anaya se odian con odio jarocho y Meade es una sombra que sólo alcanza para el bronce.

Seis días para saber a ciencia cierta si logramos hacer historia o nos quedamos en el territorio sinuoso de la corrupción, la impunidad y el desasosiego perpetuo de los económicamente débiles. No habrá marcha atrás si creemos que los que han deshecho a la nación continúen con la depredación de nuestros recursos. Ya se fue la riqueza del petróleo a manos extranjeras, ya le apuntan a la CFE, ya entregan subrepticiamente el agua. Estamos en el ahora o nunca.

¿Y el día después? Si sigue ganando la selección nacional habrá una euforia tranquilizadora. Eso sí, tendremos que adaptarnos a una nueva realidad. Hacer el esfuerzo y unirnos y reconciliar las diferencias. Voy a ser optimista: sólo habrá euforia.

Y en otros temas. Reaparece Cuauhtémoc Cárdenas pero no dice si es de aquí y de allá. Sigue en el juego del gato y el ratón. Sería un buen final en su vida personal y política que se definiera. Total, las llamadas izquierdas van de un lado a otro entre modernos, recalcitrantes, oportunistas. La izquierda heroica ya sólo está en las páginas de nuestra historia.

¡Será que como éste régimen está haciendo aguas por lo que Peña Nieto puso en bandeja de plata las cuencas para que la exploten las transnacionales?

Ricardo salinas Pliego fue premiado como el filántropo que presume con dinero ajeno, el de nosotros pues, de nuestros impuestos.

Ninguno de los candidatos habló sobre un proyecto cultural para la nación. Ya me corrigieron. Ya AMLO, a través de la presunta secretaria de cultura presentó un programa alentador. Es que a veces soñamos con la soberanía de la inteligencia.

CHIAPAS

La casa que arde no de noche, como dice Garibay,sino a todas horas. Chiapas pende de un hilo para que el jaguar se suelte—y no precisamente el Zanjaguar aniquilado- y la violencia germine. Hay varios municipios en el acelere y mientras tanto, el depredador número uno de Chiapas Manuel Velasco Coello, continúa con soberbia armando una elección de estado para favorecer a su candidato guardaespaldas para que lo proteja de los desfalcos que la ASF bien conoce.

Calculadoramente, MVC fingió apoyar a Roberto Albores Gleason con el Verde y satélites. En determinado momento llegó la puñalada trapera: retiró a sus huestes y colocó al inepto—pero buen títere- Fernando Castellanos Cal y Mayor como candidato. Se quitó la careta y enfiló baterías contra el ahora candidato del PRI y Nueva Alianza. Albores Gleason retomó su campaña con fuerza y nadando contracorriente fue superando su presencia. Hace honor a su lema: ni se asusta, ni se raja.

Velasco Coello desde el principio quiso anular a RAG pero éste creció a contracorriente desde el inicio, a media campaña y al final. Velasco Coello arma órdenes de aprehensión a quien se le pare enfrente, presiona a los verdelincuentes en las alcaldías, araña-como es su hábito—el erario para la compra de votos y un largo etcétera que ensucia la jornada electoral.

¿Cómo ha logrado Velasco este tejemaneje? ¿Cuenta con el apoyo de Peña Nieto con quien se ha reunido dos veces últimamente? ¿Por qué suspendió tres días su campaña Fercas? ¿Cómo es que se pasó por el arco del triunfo el affaire tenebroso con Monreal? ¿Por qué la entrega a los Morenos?

Y no solamente Albores Gleason ha sido víctima de la imparable megalomanía del peor gobernante que ha tenido Chiapas, sino también José Antonio Aguilar Bodegas quien al principio quiso desbarrancar poniendo a funcionar una ley anticorrupción inexistente y acusándolo de desvíos de recursos que finalmente no pudieron comprobar, porque nunca existió.

Este miércoles terminan las campañas y llegarán los tres días de reflexión para el amanecer del primero de julio. ES el día en que habrá que cuidar las casillas para que los verdes mapacheros no hagan sus transas. Hay que evitar la reelección de Manuel Velasco Coello ahora disfrazado del buen Fernandito bueno para nada.

Y el despersonalizado Castellanos Cal y Mayor dice que continuará con las estrategias en la generación de empleo para abonar el desarrollo económico de la población. ¿Seguirá los pasos de su patrón que derrumbó el empleo y nos llevó al último lugar en desarrollo económico?

Queda otro camino que veo difícil que puedan recorrer. Es problema de egos. Bastaría y si la ley lo permite, que Albores Gleason y Aguilar Bodegas negociaran. Ver quien destaca en las encuestas y el que sobresalga encabece y seguramente así se impida la susodicha reelección del Huero. No sé. puede ser, tal vez…

Y en otros temas, Alejandro Patrinos, actual alcalde de Arriaga anda en la tembladera porque no le cuadran los numeritos Apoya con violentas acciones contra los adversarios de David Parada, el aspirante que es otra fichita pero que le garantiza impunidad. Por eso los arriaguenses se están uniendo a un respetado candidato Balbino Castillejos Toledo para que limpie la casa de tanta mugre.

Y en San Cristóbal de las Casas el ecocida Marco Cancino busca la reelección. No tiene llenadera. No le bastó con los tres años en que arrasó con los quinquirrines sino que ahora hasta se ha vuelto presunto ordenador de secuestrar a sus adversarios. Para presionar al barrio bravo de Cuxtitali, sus achichincles rompieron tuberías del sistema de agua Chupactic y dejaron sin agua a la población de esa zona. Grupos de choque en acción.

Intermedio: se solicitan voluntarios para evitar que los muertos salgan a votar.

Joven secretario de educación: respetuosamente, como diría ya saben quién, solicito que le paguen a los premios Chiapas los tres meses de atraso en la pensión. Al mismo tiempo que atienda la solicitud de la viuda del escritor y periodista de alta estima Marco Aurelio Carballo, quien como como cónyuge supérstite, ya tiene derecho a la pensión correspondiente. Reciba un saludo con mi más alta consideración…por el momento.

La Pochota ya es un lugar en que la muerte tiene permiso. Hicieron un desvío para que el transporte que se quede sin frenos la libre por ahí. Lo hicieron en el lugar y con la técnica equivocada. Hay responsabilidad criminal. ¿De quién…? No sólo del chofer, se entiende…

Juan Carlos Gómez Aranda, candidato a diputado federal por el PRI, convocando a votar por el Verde. ¿Idiay pues? Que no hay ética. Y da le hacen. ¿Quee pasó Talibán, no que muy muy?

Y ya con esta me despido: Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de las despensas, láminas, cemento, tinacos y dinerillo por un día, pero que tendrán que pagar durante seis años.