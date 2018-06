Si hay fraude, se van a encontrar con el diablo: Yeidckol Polevnsky

México.- Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, manifestó que aquellos partidos que intenten algún fraude electoral el próximo 1 de julio se encontrarán con el diablo.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, la presidenta de Morena indicó que si bien Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no se va meter, ella no permitirá un fraude a ningún precio.

“Andrés Manuel López Obrador ha dicho: yo no me voy a meter, pero yo soy presidenta de Morena y yo sí me voy a meter y voy ir al fondo. Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque sí se van a encontrar con el diablo, porque no les vamos a permitir un fraude, a ninguno precio, no lo vamos aceptar”, sentenció.

Polevnsky declaró que no existe posibilidad alguna de que exista fraude, ya que el presidenciable de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ va en las encuestas 30 puntos arriba de los otros candidatos, por lo que estos deben preocuparse de quedarse en el segundo lugar .

“Ninguna manipulación es aceptable. Esta elección está definida, está decidida y no queremos con manejos ni manipulaciones que quieran hacer una cosa por otra”, aseguró.

Sin embargo, dijo que cuando escuchan a las otras coaliciones decir que tienen “la estructura para ganar la Presidencia” es un indicador de fraude, puesto que no cuentan con los votos.

“Los votos los tiene Andrés Manuel López Obrador (…) Ellos (Ricardo Anaya y José Antonio Meade) mismos están diciendo que con la estructura van hacer un fraude para poder ganar lo que no han podido ganar en las simpatías”, subrayó.

Además, Polevnsky denunció a Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, por actos de opacidad y corrupción con empresas inmobiliarias.