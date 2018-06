Editores ya no apuestan por publicar cuentos, lamenta Andrés De Luna

En México existe una crisis editorial y temas como las elecciones y el mundial de Rusia, ‘son cuentos que, si se compran, afirma Andrés de Luna

Con más de medio centenar de libros, el narrador, ensayista y crítico de arte, Andrés de Luna sostuvo que, a diferencia de la novela, el cuento o relato ha dejado de publicarse, porque “los editores no le apuestan”.

Entrevistado a propósito de su libro “En un día claro se ve la noche”, De Luna señaló: “Si quieres publicar cuentos es difícil, me parece que la novela ha cobrado una especie de moda, por ello el libro de cuentos está relegado a tal grado que ya no se publica, más que solo en revistas, suplementos y cosas así, en realidad tiene poco público lector”, consideró.

Mencionó que el hecho de que el cuento ya no se publique, tiene que más con una cuestión mercantil, “resulta increíble que el cuento no tenga estas referencias, y es terrible porque es uno de los grandes géneros que existe, siendo México un país con gran tradición en el tema”.

Y es que para De Luna, a quien contar historias le resulta “muy sabroso”, en México existe una crisis editorial y temas como las elecciones y el mundial de Rusia, ‘son cuentos que, si se compran’, refirió a manera mofa.

Bajo el sello El Tapiz del Unicornio, en “En un día claro se ve en la noche”, el autor presenta un total de 25 relatos o cuentos donde comparte los territorios emocionales y los espacios geográficos en los que Eros y Psique se unen para que los personajes ardan en el fuego de la carne y la imaginación.

“Tenemos no solo aspectos de lo erótico, sino de pronto a personajes conocidos como Miguel Hidalgo, Orson Wells; se trata de un espacio para hablar de erotismo y otras cosas, como una parte fundamental de la vida, pero no la única.