Velasco, Monreal y AMLO involucrados en transas

Cartelera Política

Por Leonel Durante López

Aunque el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador jure y perjure no tener apoyo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el audio difundido por el perredista Jesús Ortega de la conversación entre el coordinador regional de Morena, Ricardo Monreal, y el mandatario chiapaneco confirma la conspiración entre el PRI y MORENA.

Lo anterior quiere decir que la alianza entre Monreal y el gobernador de Chiapas tiene que ver con los “cochupos” que están haciendo con el candidato presidencial Andrés López Obrador, lo que da mucho de qué hablar acerca de las componendas que han realizado para imponer a candidatos a puestos de elección popular de dudosa reputación como lo es el aspirante al gobierno de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, el mismo Eduardo Ramírez y Sasil de León Villard, exverdes que de la noche a la mañana por así convenir a sus intereses se pusieron la camiseta de MORENA.

López Obrador que pregona un discurso “democrático” “incorruptible” y de “honestidad”, aquí el Chiapas mostró el “cobre” al transas con el “líder moral de MORENA, la gubernatura del estado y dos senadurías para dos sujetos que la verdad no se la merecen, pero lo que es peor que esa transa le costó a los chiapanecos millones de pesos desviados por el más corrupto gobernador que ha tenido Chiapas.

Esta mala jugada de López Obrador y Velasco Coello ya tuvo las primeras respuestas negativas contra estos dos corruptos, ante decían los chiapanecos, AMLO si, Rutilio no; pero conforme va llegando el 1 de julio, la población dará la espalda a los candidatos del peje y el güero, porque votar por ellos es dar continuidad a gobiernos corruptos como los dos anteriores gobiernos que han precedido.

Ni Andrés Manuel ni al güero Velasco les interesan los valores democráticos ni mucho menos de la izquierda, pero lo que es peor esta bajeza, esta inmoralidad, esta maquinación perversa de estos políticos degradados agrede no solo las endebles finanzas del estado más pobre de la nación, sino también los intereses de los chiapanecos, al robarles dinero para desviarlos a las actividades proselitistas de Ricardo Monreal, de López Obrador, de Manuel Velasco y de otros dirigentes corruptos de MORENA.

De ahí los maletines llenos de dinero que Monreal recibió del gobierno de Chiapas, no de su propiedad, sino que estos recursos fueron robados a los chiapanecos para fines electorales, lo que representa una bajeza de estos políticos que pegan con la derecha pero cobran con la izquierda.

Según Jesús Ortega, este caso no se ha cerrado, en su oportunidad advirtió que presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) más evidencias que autoridades del gobierno de Chiapas como dirigentes de MORENA, entre ellos el “pejelagarto”, de que se cometieron graves ilícitos y que se cayó en un delicado acto de corrupción en donde se corrobora la participación de Manuel Velasco, Ricardo Monreal, el mismo López Obrador y altos dirigentes de MORENA

Pide Josean hacer prevalecer clima de paz

A una semana de celebrar las elecciones para elegir a autoridades José Antonio Aguilar Bodegas candidato Por Chiapas al Frente al gobierno del Estado hizo un llamado a la sociedad para estar atenta a los acontecimientos y acudir a las urnas a emitir su sufragio para obtener el triunfo y trabajar para darle a Chiapas el futuro que merece.

Aguilar Bodegas, convocó a la sociedad a coadyuvar para que este 1 de Julio prevalezca un clima de tranquilidad, paz y armonía en el estado para la realización de las elecciones el 1 de julio.

Josean se refirió a los hechos de violencia y amenazas que se han registrado en contra de aspirantes a presidentes municipales y lamentó que este tipo de situaciones ponen en riesgo la estabilidad política, porque con esos ataques lo que hacen es dañar a Chiapas poniendo en y quitan las riesgo las garantías para un proceso electoral equitativo y democrático.

Por lo que respecta a los candidatos y dirigencias de los partidos PAN, PRD y MC aseguró que están sumando esfuerzos para que en estos últimos días de campaña y durante la elección, prevalezca la tranquilidad.

Además pidió a las autoridades gubernamentales y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, abrir las carpetas de investigación y dar con los responsables.

La última agresión ocurrió este domingo en el municipio de Chiapilla, en donde el candidato a la presidencia municipal, Luis Coutiño Mazariegos, fue secuestrado de su casa a la que realizaron disparos de arma de fuego, aunque la población se unió y logró rescatarlo en una comunidad cercana.

Otros aspirantes como el de Jaltenango, Marcos Castellanos y de San Cristóbal de las Casas, Carlos Herrera, también han sufrido amenazas, acoso y mensajes de intimidación, ante lo cual “estamos respaldándolos”.

Concluye campaña por 9 municipios

En la cabecera municipal del distrito electoral federal 7 de Tonalá y ante más de cinco mil costeños, el candidato a la diputación por este distrito, Raciel López Salazar encabezó este domingo el cierre de lo que fuera una exitosa campaña político electoral de los nueve municipios que comprenden dicho distrito.

López Salazar ante una gran multitud pidió el apoyo para que este próximo domingo 1 de julio se levante con la victoria y los costeños cuenten desde ese momento con un representante en el Congreso de la Unión.

López Salazar dijo que durante la campaña electoral que hoy se cerró, le permitió recorrer 12 mil kilómetros y reconocer las realidades de cada uno de los nueve municipios que integran el Distrito 7.

El aspirante a la diputación federal dijo estar convencido que con la voluntad de mi gente ganaremos de forma contundente el próximo primero de julio.

Subrayó el político costeño que desde la Cámara de Diputados trabajará para generar leyes más justas que impulsen el desarrollo de la ganadería, la pesca y la agricultura, y generen mejores condiciones de vida para los niños, nuestros jóvenes, las mujeres y los adultos mayores.

Del Montón

Borracho pendenciero el hermano del aspirante el gobierno del estado, Rutilio Escandón Cadenas, Antonio, quien fue detenido cuando conducía su auto en estado de ebriedad y fue a impactarse contra otro vehículo. En estado etílico, el hermano del candidato de MORENA al gobierno estatal, no dejaba de responsabilizar el PRI por ser detenido. Nada que ver, solo que al hermano de Rutilio se le pasaron las copas pues chocó contra otro vehículo y pretendía hacer creer que su detención era política, pero este ebrio no pudo convencer a los agentes de tránsito para que no cumplieran con su deber, hecho que finalmente el “charolazo”, lo salvó de ir a la cárcel. ¿Qué será si su hermano llega a ser gobernador, bueno, ya conocemos como es Rutilio, pues son hay que recordar su paso por el Tribunal, donde hacía y deshacía, gracias a la corrupción e impunidad con la complacencia del gobernador Manuel Velasco Coello. Antonio Escandón Cadenas hermano del candidato a la Gubernatura coalición Juntos Haremos Historia, fue detenido tras provocar un accidente vial cuando conducía en completo estado de ebriedad en Comitán de Domínguez. * * * En los 24 Consejos Distritales y 122 Consejos Municipales Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, inició el conteo, sellado, agrupamiento y enfajillado de las 11 millones 236 mil 257 boletas electorales para la elección de Gobernador, Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos, que serán utilizadas el domingo 01 de julio. El Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, acompañado de la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez y del consejero Gilberto Bátiz García, supervisaron las tareas en el Consejo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en donde los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE) locales, se dieron a la tarea de armar los paquetes. Explicó que, “una vez concluidas las actividades de conteo, sellado, agrupamiento y enfajillado, en coordinación con las Juntas Locales del Instituto Nacional Electoral (INE), se entregarán a los presidentes de casilla en los tiempos establecidos por la Ley”. * * * Pablo Salazar Mendiguchia, candidato independiente al Senado de la República urgió a los chiapanecos para que el próximo 1 de julio se pongan fin al silencio, a voces que se pronuncien, ante la situación en que se encuentra Chiapas. Aseguró que nadie detendrá a un pueblo inconforme: “Nadie nos va a callar. Vamos a levantar la voz tan alto como sea necesario porque ya es hora de que la voz del pueblo sea escuchada”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.