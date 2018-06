Arrasa Del Pino OH Racing en la 4ta fecha

Una candente y emotiva cuarta fecha del campeonato Domino´s Pizza Young Rabbits F1.8 por Mega Sports, fue la que se vivió el pasado sábado en el Súper Óvalo Chiapas, donde la escudería Del Pino OH Racing, con el piloto Christian Ortíz al volante, se llevó las tres banderas a cuadros de entre 9 diferentes escuderías contendientes.

La cuarta fecha del campeonato fue más compleja que las anteriores carreras, dado que esta ocasión los trazos de cada uno de los tres heats fueron diferentes y esto obligó a los pilotos a poner máxima concentración en una tarde llena de contrastes, que pasó de la amenaza de lluvia y viento a un fuerte calor, para ponerle un aditivo más a la carrera.

Una de las notas agradables de esta fecha fue el regreso a competencia del vigente campeón del Domino´s Pizza Young Rabbits F1.8 por Mega Sports, Arturo Pola Ochoa, quien por problemas de salud no pudo estar en la carrera anterior y que para esta, empezó a tambor batiente, llevándose la pole position y un punto extra como premio.

Quien no tuvo el comienzo deseado fue el piloto de Rolind Racing, Erick Julián Velásquez, que no pudo largar en el primer heat debido a un desperfecto mecánico. Y justamente, en el desarrollo de la primera carrera de la tarde, los pilotos de Forza R también tuvieron que abandonar por sobrecalentamiento de su monoplaza, abriendo la puerta a una cerrada pelea por el primer lugar entre Kikon Racing y Del Pino OH Racing, siendo esta última la escudería vencedora; la tercera plaza fue para Viajes Aury RT, del piloto Pablo Ortíz.

En el segundo heat de la tarde pasó de todo. Una colisión del auto de Kikon Racing contra las dovelas de protección dejó fuera de la pelea al monoplaza de Antonio Mendoza para el resto de la carrera y Christian Ortíz (Del Pino OH Racing) aprovechó la situación para apalancarse en el primer lugar, dejando tras de sí un cerradísimo duelo entre coequiperos de la escudería JaguaRT, donde Arturo Pola Ochoa, en el auto número #8, logró quedarse con el segundo puesto, mientras que Alex Velázquez, a bordo del auto #20, culminó en tercero.

Pero sin duda que el heat más emocionante de la tarde fue el tercero, donde la escudería Del Pino OH Racing (Christian Ortíz), Forza R (Paulo César Roqueñí) y Viajes Aury RT (Pablo Ortíz), pelearon metro a metro por la bandera a cuadros, prácticamente sin cometer errores y con un excelente ritmo de carrera que levantó al público de sus asientos.

Christian Ortíz le puso el broche de oro a su actuación al apodarse del primer puesto en el cierre del tercer heat, mientras que por pocos metros de diferencia, Paulo Roqueñí entró en segundo y Pablo Ortíz en tercero.