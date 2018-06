Maradona desea reunirse con jugadores de la selección de Argentina

Rusia.- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona mostró su deseo de reunirse con los jugadores que integran la selección de futbol de su país, de cara al juego ante Nigeria, en el que necesitan de la victoria y de otro resultado para avanzar a octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018.

“Nos costó demasiado estar donde estamos para que venga Croacia, nos haga tres goles y nos vayamos con los brazos cruzados sin que nadie ponga una pierna fuerte. Vamos a defender el prestigio, muchachos”, dijo en su programa “De la Mano del Diez”.

Manifestó que “se debe de respetar lo que yo corrí, yo me la jugué porque sabía que mi vieja me estaba mirando, porque Argentina me estaba mirando”.

“Me encantaría tener una reunión con ellos, con (Neri) Pumpido, con (Sergio) Goycoechea, con (Claudio) Caniggia, con (Pedro) Troglio, con el mismo (Daniel) Passarella si quiere venir, con (Jorge) Valdano”, estableció.

Criticó a Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol de Argentina (AFA), a quien consideró uno de los responsables de la debacle de su representativo nacional.

“El que vistió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada así por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil. Esto tiene un culpable, y es el presidente de la AFA”, sentenció.

Argentina enfrentará este martes a Nigeria con la obligación de ganar y esperar que Islandia pierda o empate el duelo que sostendrá con Croacia, ya calificado a la siguiente fase.