René Ortiz, de Kabah, apuesta por nuevos talentos

México.- El cantante y productor René Ortiz, del grupo músico vocal Kabah, se lanza al mercado de representación artística para apoyar a nuevos talentos que carecen de apoyo de casas discográficas y de la televisión.

En entrevista, señaló que ha descubierto talentos natos en la música, el canto, la actuación y otras disciplinas. “Estoy ampliando los alcances de mi agencia de modelos. Acabo de firmar a cuatro talentos de los que tres son cantantes: Axel Marx, María María y Paco Cobos, así como el mago Armando Tell”.

Royal Stone, dijo, apostará a la proyección de esos jóvenes, que desde su punto de vista prometen mucho con su talento. “De esos cuatro al único que conozco de hace años es a Cobos, que estuvo conmigo en Valores Bacardi con Kabah”.

René Ortiz recordó que Paco Cobos quedó en segundo lugar como solista. “Él no ha dejado de trabajar en centros nocturnos y le propuse unirse a la agencia para promoverlo y darle más oportunidades de trabajo ante la cerrazón de managers y disqueras que no quieren invertir en ellos; no arriesgan y se van con los ya conocidos, por eso deseo crecer junto con ellos”.

Enfatizó que como grupo Kabah todos los integrantes tuvieron apoyo importante para sobresalir y “ahora yo quiero apoyar y abrir puertas, para demostrar que sólo es cuestión de valorar el talento de los jóvenes.

“Estoy comprometido al ciento por ciento haciendo inversiones para programar espectáculos como ahora se hace con Axel Marx y eso a la larga no sólo convendrá a Axel sino también a mí y a la agencia”.

Reconoció que con esa labor titánica de apoyar a talentos emergentes espera contribuir a refrescar las escenas de la música, la actuación y otras disciplinas. “Mi idea es llegar lo más lejos posible con los talentos que tenga, pocos o muchos, pero que sobresalgan esos artistas”. El productor descartó que vaya a firmar talentos a diestra y siniestra.

“Quiero dar resultados y de éstos depende que siga creciendo; no me quiero convertir en una agencia que prometa y no cumpla sólo por abarcar más; serán pocos artistas pero bien representados”.