En 2019, podría implementarse el VAR en el futbol mexicano

México.- David Elleray, director técnico de la Internacional Board (IFAB), afirmó que el futbol mexicano está en buen camino para implementar el Video Asistente Arbitral (VAR), algo que podría suceder en 2019.

“Todas las competiciones nacionales deben tener la aprobación del FIFA y el IFAB y México está en el proceso. Nuestra filosofía se demuestra en que, buscamos los errores grandes y no las pequeñas piedras en el suelo; revisamos penales, goles, expulsiones o incidentes no vistos y no saques de banda o de meta”, comentó.

Manifestó que espera “que en 2019 esté implementado (el VAR en México) en algunos partidos, pero me gustaría, es un proceso complejo y ustedes ayudarán. Si se implementa muy rápido va a haber errores en algunos partidos, que es lo que queremos evitar”.

“El manejo de la FMF ha sido excelente y el VAR está cerca de ser terminado. En un futuro en el proceso se tiene que probar en cada estadio de la liga de preferencia en un partido en vivo y también hacerlo en Copa”, dijo en conferencia de prensa.

Consideró que “en términos de entrenamientos (en México) con los árbitros, ha sido excelente, la teoría y cuando hay o no comunicación con el árbitro”.

“La decisión final le pertenece al IFAB y la FIFA, esto es para proteger el futbol y que no se haga demasiado rápido. Con esta visita, estamos bastantes contentos con el proceso que están haciendo en México”, apuntó.

Cuestionado sobre cuánta será la inversión que se deberá hacer en México para poner en práctica el VAR, explicó que eso es muy subjetivo de cada nación.

“Es imposible dar una figura total porque cada proceso es diferente. En México hay árbitros profesionales, es más fácil reunirlo, pero no sabemos si hay unidades o equipo, estoy seguro que México ya calculó ese costo, pero es muy difícil decirlo”, sentenció.