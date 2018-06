Policías golpean, asaltan y abusan de migrantes

Tapachula.- En Huixtla, la iglesia católica denunció que elementos de la policía municipal asaltan, golpean y abusan de los migrantes que se han asentado en el municipio de ‘la piedra’. En el caso de las mujeres centroamericanas son abusadas sexualmente y violadas.

El párroco de la iglesia San Francisco de Asís, Heyman Vázquez Medina, destacó que han presentado muchas demandas contra elementos de la policía municipal por golpes, maltratos y abuso a los migrantes que se han establecido que ya realizan labores agrícolas.

“Los policías los aseguran, los llevan a la cárcel preventiva, los golpean y muchas veces los han tratado de llevar a migración, pero esta dependencia no se los acepta y nuevamente los regresan y hasta cuando nos enteramos los liberan”.

Sin embargo, denunció que existe un abuso brutal hacia los migrantes. Vázquez Medina, declaró que al presidente municipal de Huixtla, Regulo Palomeque no le interesa el tema de los migrantes “cuando él iba asumir el cargo platiqué con él, ya como presidente electo me dijo expresamente en los migrantes no voy a invertir un peso de manera que el tema de la migración no le interesa”.

Consideró que el alcalde, Regulo Palomeque, es xenofóbico y está en contra de la migración.