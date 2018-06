El tramo de la muerte

Rumbo Político

Por Víctor Mejía Alejandre

El tramo de la muerte

No sé si es por errores técnicos desde su construcción allá al inicio de los años 80s, o bien es por errores técnicos por las ampliaciones que se le han hecho al tramo carretero que concluye en la llamada Pochota, sea lo que ocasiona la gran cantidad de accidentes que se dan en ese tramo carretero, que se construyó para ir al malogrado aeropuerto Llano san Juan construido el abuelo del actual gobernador Manuel Velasco Coello el Dr. Manuel Velasco Suarez que fue todo un fraude ya que no sirvió para nada, solo fue un gran negocio. ¿ Lo recuerdan?

Si la memoria no me falla la primera víctima de ese tramo carretero que se construyó para evitar pasar por la peligrosa carretera que conduce a Berriozábal, fue el Dr. Romeo Rincón Castillejos amigo Y colaborador del entonces gobernador Juan Sabines Gutiérrez, impulsor de la modernidad en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas.

Hasta ahora son incontables los accidentes ocurridos en ese tramo carretero que une Tuxtla Gutiérrez con diversas carreteras que nos transportan a diversas regiones del país, es pues un tramo carretero de alta circulación vehicular, por eso se ha remodelado y ampliado en varios ocasiones y eso ha sido causa de tantos accidentes ya que es tomada como carretera de alta velocidad lo que no es así.

En ese tenor para mitigar un poco la gravedad del asunto el ayuntamiento tuxtleco gestiono no hace mucho recursos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de una rampa de emergencia, la cual desde su reciente inauguración ha sido utilizada por más de cinco ocasiones, desgraciadamente en este caso no fue así.

Lo malo es que en el accidente del día de ayer el tráiler con doble caja ya había pasado el tramo donde se ubica esa rampa, por lo que llego con alta velocidad a la zona donde inicia la mancha urbana y lamentablemente causo la pérdida de vidas humanas ¿Qué hay que hacer? Seguramente cuando se habrá el nuevo libramiento Sur se evitara que el trasporte pesado ingrese a la mancha urbana, sobre todo a alta velocidades.

Claro deberán de ser los expertos en la matera de vialidad y carreteras los que tengan la palabra y no los críticos del circo romano de internet; los que pongan solución a este grave problema que aqueja a nuestra ciudad y que al parecer solo salta a palestra a cuando ocurre una desgracia, seguramente se tomaran las medidas necesarias para evitar esas desgracias. Veremos y comentaremos. Así las cosas.

El miedo no anda en burro

A que le teme el Presidente Municipal de Arriaga, Alejandro Patrinos. ¿Será que su conciencia no está muy limpia? ¿Ni sus cuentas publicas tampoco? Y es que anda nerviosa y de3seperado vigilando a quienes podrían ser su sustituto y en su momento lo llamen a entregar cuentas claras y limpias.

Prueba de sus temores, es que de forma descarada envía una patrulla de la policía municipal a vigilar los trabajos proselitistas que realiza la abanderada del PRD Gaby Chiu, a quien acosa con la presencia de policía municipal en su trabajo proselitista.

Se dice que Alejandro Patrinos está haciendo uso de los bienes municipales pata apoyar al candidato de su partida Chiapas Unido David Parada Vázquez, todo una fichita en la administración de la Jurisdicción Sanitaria donde las cuentas no le cuadraron, pero eso si por obra y gracia del dedo mágico del señor que manda en Chiapas ya es candidato; pero de este personaje hablaremos mañana. Así las cosas.

Los candidatos

Durante su visita por Tuxtla Gutiérrez, el candidato a gobernador de La Fuerza de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó que en su gobierno se apoyará a los productores locales, se fomentará el consumo de productos y servicios cien por ciento chiapanecos y se impulsarán los empleos productivos que brinden estabilidad económica para las familias chiapanecas. En este sentido, ante miles de simpatizantes, Fernando Castellanos detalló que, en su gobierno se impulsará un mecanismo ágil, fácil de usar y gratuito para profesionalizar a los productores locales, para establecer y posicionar a nivel nacional empresas totalmente chiapanecas con una fuerte inyección de recursos para detonar la productividad y comercialización de lo que en Chiapas se produce.… Al encabezar un encuentro con mujeres de distintos municipios, Rutilio Escandón, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura, expresó que las chiapanecas serán pieza clave en su administración pues sin ellas no será posible lograr el cambio verdadero. Ante cientos de mujeres que se dieron cita en la capital del estado, el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) destacó que su proyecto tomó en cuenta las ideas y perspectivas de las mujeres con el propósito de reducir la brecha de género y garantizar que tengan acceso a la justicia y a una vida libre de violencia… El candidato de la coalición Por Chiapas al Frente, José Antonio Aguilar Bodegas, planteó tres ejes fundamentales para enfrentar la crisis que está enfrentando Chiapas: el rescate del campo, de la industria de la construcción y el turismo, y propuso un pacto con la sociedad chiapaneca para poder solucionar los saldos que se vienen arrastrando desde hace 40 años… “Ya basta de la política rapaz, de no hacer nada y solamente querer alimentar a la gente con despensas o con bultos de cemento el día de la elección, y después se olvidan, no dan la cara, eso no se vale, por Chiapas esto tiene que cambiar”, sostuvo Roberto Albores de gira por los municipios de El Porvenir y Chicomuselo.

Del costal de cachivaches

Según Enoc Hernández Cruz, El Instituto Nacional Electoral -INE- dejó sin efecto la solicitud de sustitución, como candidato a la Diputación Federal en el V Distrito Electoral por la Coalición “Todos por México”. Hernández Cruz, explicó que el CEN del PRI solicitó al INE de última hora, suspender provisionalmente la sustitución de su candidatura, una vez que públicamente denunció que se habían presentado documentos apócrifos y firmas falsificadas que buscaban sorprender la buena fe del Consejo General del INE…

Estamos a muy pocos días para escribir una nueva historia en el país y para que se haga justicia al magisterio chiapaneco, aquejado por la mal llamada Reforma Educativa, señaló Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a senador por la coalición “Juntos Haremos Historia”. Luego de que las y los maestros levantaran el paro magisterial y dieran por concluidas las acciones de protesta en contra de esta Reforma… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano, en coordinación con Protección Civil del Estado, encabezó la limpieza del zócalo y el primer cuadro de la ciudad, como parte de las acciones de mejoramiento urbano.

Dicha operación se realizó con una fuerza de tarea de 90 personas, 11 volteos, dos pipas, un compactador y siete camionetas, de la Secretaría de Protección Civil Estatal, Municipal, y de Servicios Públicos Municipales…