Grupo Belanova “viaja al centro del corazón”

México.- El trío mexicano de música pop Belanova presentó hoy su séptima producción discográfica “Viaje al centro del corazón”, que contiene diez canciones con las que pretende dejar huella y ser recordado como un grupo que se atrevió a hacer algo diferente.

En conferencia de prensa Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Richie Arreola respondieron a Notimex que la aportación de la agrupación a la música nacional se ve hasta ahora con siete producciones y 70 canciones “que esperamos trasciendan en el tiempo y nos recuerden como la agrupación atrevida”, recalcó Denisse Guerrero.

Por su parte, Richie Arreola manifestó que los tres registran emociones encontradas al festejar el lanzamiento de un nuevo disco: “Reconocemos que se nos pasó el tiempo de lanzamiento, pero en realidad estamos felices por este ‘Viaje al centro del corazón’, que nos pone en la escena, aunque no dejamos nunca de tocar”.

Puntualizó que la banda se sitúa como una opción más dentro de la cultura musical mexicana. “No competimos con nadie, nos esforzamos en dar temas de calidad… Viajamos al centro del corazón a través de las canciones, porque vienen de nuestras almas”.

En su oportunidad, Huerta respondió a los cuestionamientos de las fusiones y la marcada tendencia al género urbano: “Hemos hecho canciones rancheras y bossa-nova, entre otros, hay una fusión de muchos géneros. Nuestro electro pop fue grabado en Estocolmo, Suecia y seguiremos con esta misma esencia que caracteriza a Belanova”.

Puntualizó que hacen canciones rítmicas, donde las letras de Denis expresan algo, “y nosotros como músicos le ponemos música con electro pop, resolvemos todo con programación y secuencias, con nuestro estilo. Es un disco muy honesto, electrónico y pop, cargado al dance”, señaló.

Conscientes de que no se puede estar toda la vida en el mismo lugar, por no estar en las listas de popularidad, señaló que “en la escena musical siempre hay cambios, no se puede estar en el mismo lugar toda la vida, nos encanta ser nosotros y dar espectáculo que disfrute el seguidor y no sólo Belanova”, indicó Huerta.