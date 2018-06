Piden precaución al comer hongos silvestres

Ante la presente temporada de lluvias, la Secretaría de Salud exhorta a la población a extremar precauciones al consumir hongos silvestres, ya que no todos son comestibles y algunos de ellos pueden ser mortales.

La dependencia recomienda no recolectar hongos silvestres si no se sabe reconocerlos a la perfección; es mejor adquirirlos en lugares establecidos, lo que asegura el lugar de procedencia. Si no se conocen es mejor no arriesgarse.

Como cada año, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Salud se apega a las acciones validadas por el Comité Regional Altos para la Protección de Intoxicación por el Consumo de Hongos Silvestres Tóxicos, con la finalidad de prevenir casos de intoxicación alimentaria.

Es en esta temporada del año cuando aumenta la recolección, venta y autoconsumo de hongos silvestres, y lamentablemente la población desconoce los riesgos de esta actividad, por lo que no se debe permitir la recolecta por personas sin experiencia o niños, y sin la supervisión de alguien experto.

Las jurisdicciones sanitarias de San Cristóbal de Las Casas y Comitán son las zonas donde mayormente se consume este producto por usos y costumbres, pero es necesario hacerlo con responsabilidad.

Es importante no automedicarse. Si después de ingerir hongos silvestres se presenta dolor abdominal, náusea o vómito, se debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana con una muestra del hongo consumido e informar al médico el tiempo de aparición de los síntomas.