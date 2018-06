Entre patanes y pelafustanes

Por Francisco Gómez Maza

Dicen que a apoyar al equipo de futbol soccer en la copa del mundo de Rusia viajaron unos 40 mil mexicanos. Muchos, difícil de contarlos, pero aceptemos que esa es la cifra, pero lo deplorable es que, entre esta multitud; va de todo y, como siempre, destacan, sobresalen los patanes, los pelafustanes, quienes serán los responsables de que México sea fuertemente sancionado con medio millón de dólares de multa por la FIFA.

Nunca falta un roto para un descocido. Éste es el perfil “sicosociocultural” del mexicano medio – “educado” principalmente en las escuelas particulares – dirían los más conservadores sociólogos y sicólogos sociales. Lamentablemente son los que destacan y no sólo en los estadios de futbol soccer; también en las peleas de boxeo y en la lucha libre; en las manifestaciones callejeras.

Y lo más indignante es que destacan asimismo en lo que muchos llaman política (que yo llamo politiquería, porque respeto profundamente la Política como Ciencia y como Praxis), que ahora está de moda con eso de que los mexicanos van a ir a las urnas a elegir a sus nuevos amos, a quienes los explotarán durante otro periodo ya sea sexenal o trianual, desde la presidencia de la república, el poder legislativo federal y de los estados, los gobernadores, los alcaldes de CDMX y los presidentes municipales. Tal conducta también pudimos observarla en los debates de los candidatos presidenciales.

Y luego se quejan de que el presidente impulsa y prohija a los corruptos, y los arropa y protege, y cuando ya le es imposible tapar el sol con un dedo, los encarcela en celdas de lujo para sacarlos cuando ya el pueblo se olvidó de ellos. Y se quejan de que el presidente hace y deshace los destinos de la nación; regala a los extranjeros riquísimas extensiones de tierra rica en petróleo y minerales de metales preciosos: entrega el agua a los empresarios particulares (la privatiza por medio de moches para los diputados y senadores) para que sean ellos los que obtengan los beneficios porque, estamos ciertos, de que el servicio no mejorará en calidad ni los que no reciben agua ancestralmente comenzarán a recibirla y a beber agua bebible, y poder asearse o regar sus plantitas.Dicen las versiones de la prensa internacional que la felicidad no pudo ser completa para los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, con el triunfo del equipo mexicano sobre el alemán, quienes se pusieron bastante nerviosos cuando, en el primer tiempo del encuentro futbolístico con el poderoso equipo de la Alemania, grupos de mexicanos (chilangos han de haber sido porque estos se caracterizan por ser groseros y vulgares) volvió con el nada agradable grito de “¡Eeeeeeeeh, putos!”. Esta expresión está prohibida en los estadios donde se celebran encuentros futbolísticos importantes controlados por la Federación Internacional de Futbol Asociación.

La FIFA anunció que comenzará una investigación y los hombres fuertes de la Federación Mexicana de Futbol temen fuerte sanción, además de los 500 mil dólares de multa, que sería muy dolorosa, porque se ha iniciado el Mundial con el pie derecho. Aunque, en teoría, la sanción podría ser administrativa, pero no se ha descartado la posibilidad de que la reincidencia pueda generar un castigo que sea aplicado en los puntos cosechados a lo largo del torneo.

No es por ligar todo lo negativo a la administración priista de Peña Nieto, pero si el sistema educativo funcionara, los jóvenes estarían conscientes de cómo comportarse ante sus semejantes, a quienes les deben respeto absoluto.

Eso mismo pasa cuando un individuo es fanático de algún candidato y le mienta la madre a otro sólo porque defiende la candidatura del contrario. Qué pena me dan los encargados de la educación. Qué pena me dan muchos maestros de las escuelas particulares, “educadoras” de las élites y qué pena me dan los maestros del SNTE y de la CNTE. Pero más pena me dan las autoridades gubernamentales encabezadas por el presidente de la república, que sólo se pasan su periodo royendo el hueso.